Hrvatska influenserkaNina Baljak, koja već neko vreme živi u Beogradu, nedavno je privukla pažnju na društvenim mrežama interesantnim pitanjem koje je uputila Srbima.

U jednom od svojih TikTok videa obratila se publici s dilemom – da li je prikladno da ona, kao Hrvatica, koristi popularni srpski izraz "bre“. Istakla je da joj ova reč zvuči simpatično i "kul“, ali je izrazila nedoumicu kako bi to bilo prihvaćeno kada dolazi iz njenih usta.

- Imam pitanje za sve Srbe i Srpkinje, a to je – da li je okej da ja kao Hrvatica, koja već godinama živim u Srbiji, kažem "bre"? Ili je to nešto što je nedopustivo i što samo vi smete da govorite? Meni je to oduvek bilo baš kul, ali ne znam da li ću ispasti glupa ako to koristim. Zato me baš zanima šta mislite - upitala je Nina.

Video u kojem postavlja ovo pitanje ubrzo je postao viralan, a komentari ispod snimka pokazali su da su je Srbi dočekali sa simpatijama. Mnogi su joj uz osmeh poručili da slobodno koristi reč "bre“, uz dobronamerne i šaljive savete koji su dodatno podstakli pozitivnu atmosferu u komentarima.

"Draga moja, što god rekla i kako god rekla - slobodno. Sve je OK. I 'bre' i 'kaj'. Ovde se sve može i sme", "Čak je i preporučeno bre", "Naravno da moraš, ne bi li suprotna strana shvatila snagu izgovorene poruke", "Ko ti bre brani", "Kakvo pitanje bre", "Kako misliš uklopila si se, a ne koristiš 'bre'? Počni već danas", pisali su oni.

Ispod videa oglasili su se i Hrvati:

"I ja sam Hrvatica pa kažem ponekad 'bre' a ne živim u Srbiji. Hahaha obožavam Srbiju i ljude koji su Srbi, znači mnogo volim", "Ne naravno. Ja sam iz Šibenika i spontano mi je došlo bre".

