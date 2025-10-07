Promocija jedinstvene u regionu knjige „Biti uspešan“ Dragane Gage Đermanović, savetnice za rast i razvoj lidera, menadžera i preduzetnika, održana je večeras u Privrednoj komori Srbije. Komplet se sastoji od dve knjige, odnosno radne sveske, “Budi uspešan u poslu” i “Budi uspešan u životu” i integriše privatni i poslovni uspeh kroz naučno utemeljene metodologije, koristeći četiri osnovne računske operacije kao metaforu transformacije. Komplet sadrži preko 100 praktičnih alata i testova, baziran je na lokalnim primerima i regionalnim poslovnim uslovima i nudi konkretne alate umesto teorijskih koncepata.

Predstavljajući knjigu, Đermanović je rekla da je namera bila da se objedine dve oblasti – lični i poslovni razvoj, jer nema istinskog uspeha bez ravnoteže u životu i poslu. „Vaš biznis raste ako rastete i vi. Tu celokupnost gradim u dve knjige, jer uspeh i zadovoljstvo ne možemo graditi jedno bez drugog. Kroz obe knjige vodim čitaoce kroz metaforične četiri osnovne računske operacije koje možemo primeniti u razvoju posla i života. Ko smo mi, kakvi smo kada nas neko gleda, a kakvi kada smo sami, koje su naše vrednosti, šta treba da ‘oduzmemo’ da bismo imali više vremena da budemo ono što jesmo. Jednako je važna i moć umrežavanja, odnosno množenja i deljenja, jer kada shvatimo čemu treba da pripadamo, a čemu ne, onda to treba i da delimo“, objasnila je Đermanović.

Ona je dodala da više od 100 aktivacionih planova i testova služi kao alat u procesu transformacije, jer nije dovoljno imati znanje – potrebna je i primena. „Ovo nije knjiga za čitanje već za rad. Neki su je nazvali mentorskim udžbenikom“, rekla je Đermanović.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije jedan od recenzenata knjige, podelio je svoja zapažanja o značaju ličnog razvoja, učenja i primene znanja.

Promocija knjige Dragane Đermanović u Privrednoj komori Srbije Foto: Boban Ristić

“Ovo je prvi izdavački poduhvat Privredne komore Srbije ovog tipa, iako PKS ima izdavačku delatnost koja se bavi analitikama. Ova knjiga je neophodna svima – bilo da ste direktor, vozač ili taksista. Nijedna knjiga ne menja život, ali ako je dobro napisana, usmeriće vas kako da radite i razvijate se. Voleo bih da što više ljudi u biznisu pročita ovu knjigu, jer će im život biti lakši i smisleniji. Ona vas poziva da više razumete druge nego da očekujete da drugi razumeju vas“, rekao je Čadež i dodao da je i sam prolazio kroz proces rada i mentorstva sa Gagom Đermanović u periodu ličnih dilema i transformacije.

„Voleo bih da sam tada imao ovu knjigu, jer može da pomogne ljudima koji prolaze unutrašnje borbe da skrate proces i brže dođu do odgovora“, istakao je Čadež.

Svoja iskustva o mentorskom radu i značaju izdavanja ovakve knjige podelila je i Sanja Stanimirović, generalna direktorka kompanije Testeral, lidera u proizvodnji aluminijumskih profila.

„Zajednički rad sa Gagom Đermanović počeo je u trenutku kada su za mene, tim i firmu stizala priznanja i novi projekti, ali je lični osećaj nezadovoljstva bio konstantno prisutan. To nezadovoljstvo se nakupilo i tada sam počela da radim sa Gagom, kroz proces transformacije. Volela bih da sam ovu knjigu imala na svojim profesionalnim počecima – mnoge bih postupke donosila drugačije“, rekla je Stanimirović i dodala da način mentorstva i pisanja inspiriše, podstiče na samostalan rad i da se deli znanje sa ciljem da svet postane bolje mesto.

Dr Dragana Vujović Đermanović je najnagrađivanija poslovna mentorka u regionu, proglašena za Ženu decenije u liderstvu na Svetskom ženskom ekonomskom forumu u Indiji i uvrštena među TOP 100 preduzetnica Evrope po izboru Forbes i The Hundert. Organizacija Emerging Europe proglasila ju je Arhitektom budućnosti za doprinos razvoju lidera, a trenutno je članica savetodavnog odbora naučnog centra Tesla u Wardenclyffe (SAD) uz Elona Maska i Vinta Čerfa. Dobitnica je priznanja Žena zmaj (Udruženje poslovnih žena Srbije) i Privrednica godine (Privredna komora Vojvodine), a tokom preko dvadeset godina rada mentorisala je više od 1.000 poslovnih lidera.Knjiga “Biti uspešan” štampana je u 2000 primeraka.

(Kurir.rs)

VIDEO: Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije