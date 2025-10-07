Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec

Da li ste spremni za jedno od najsnažnijih astroloških dešavanja ove godine? Pun Mesec 7. oktobra 2025. godine obećava da će biti prekretnica u životu svakog od nas. Prema prognozama horoskopa, ovo vreme doneće značajne promene za sve znakove Zodijaka. Ne propustite priliku da promenite svoj život nabolje.

Pun Mesec 7. oktobra 2025. uvodi sve znakove Zodijaka u intenzivan period suočavanja sa sopstvenim emocijama i potrebom za promenama. Lični odnosi, profesionalne obaveze i svakodnevne navike biće pod lupom, izazivajući potrebu za završetkom određenih faza. Ovo je vreme iskrenosti, oslobađanja od potisnutih osećanja i težnje ka novoj autentičnosti, čak i ako nije lako.

Početak je u 06:48, a ovaj pun Mesec može da donese značajne promene u život svakog od nas. Astrolozi smatraju da će ovo vreme biti ispunjeno događajima i emocijama koje mogu da utiču na budućnost. Donosimo prognozu za svaki znak horoskopa:

OVAN

Pun Mesec 7. oktobra 2025. jasno će osvetliti emotivni život Ovna. Ovo će biti kulminacija koja može da dovede do odluka o prekidu određenih odnosa ili situacija. Ovnu će biti potrebno da jasno izabere jednu stranu, što možda neće biti prijatno, ali donosi potrebno čišćenje.

Na profesionalnom planu dolazi do spoznaje da nešto više ne funkcioniše, što može da izazove impuls za promenu posla, projekta ili čak životnog puta. U ličnim odnosima emocije dosežu vrhunac. Sve što je bilo potisnuto, izlazi na površinu.

BIK

Pun Mesec 7. oktobra 2025. otkriva probleme sa zdravljem, navikama i organizacijom života. Bikovi će osetiti da je vreme da se zaustave i sagledaju šta stvarno funkcioniše, a šta zahteva reorganizaciju. Odličan je trenutak da preispitaju svoj dnevni raspored, kako na poslu, tako i kod kuće.

Bikovi će osetiti potrebu da nešto završe kako bi predahnuli, bilo da su u pitanju zadaci, zajedničke obaveze ili iscrpljujuće navike. Pun Mesec ih uči kako da sebi dopuste oslobađanje od napetosti, ali na način koji ne šteti.

BLIZANCI

Pun Mesec 7. oktobra 2025. donosi kulminaciju emocija i odgovore koji su ranije nedostajali. Blizanci će osetiti da više ne mogu da ćute, glume ili izbegavaju suočavanje. Takođe će biti istaknuta tema vrednosti i onoga što je zaista važno.

Ako Blizanci ignorišu ove signale, mogu da osete rastuće razočaranje i unutrašnje nemire. Oni koji se usude da iskreno izraze osećanja, doživeće olakšanje, čak i ako odgovor ne bude onakav kakav su očekivali. Pun Mesec donosi Blizancima čišćenje, ponekad bolno, ali neophodno.

RAK

Pun Mesec 7. oktobra 2025. ističe probleme emotivne sigurnosti i strah od gubitka. Bilo kakve promene u odnosima sa partnerima, porodicom ili prijateljima, snažno će uticati na Rakove. Ovo je vreme povećane osetljivosti, ali i potrebe da se suoče sa sopstvenim emocijama.

Na poslu, Rakovi mogu da se osećaju rastrzano između lojalnosti i sopstvenih potreba. Neko može da zatraži pomoć i Rakovi mogu da osete da daju više nego što mogu.

LAV

Pun Mesec 7. oktobra 2025. osvetljava srce Lava, ali ne samo prijatnim svetlom. Može da donese emotivni udar, neočekivanu reakciju voljene osobe, težak razgovor ili susret sa neizrečenim. Lavovi će morati da pogledaju odnose iskrenije.

Važno je da ne reaguju automatski. Emocije punog Meseca pokazaće šta je zaista važno i da li Lav gradi odnose iz srca ili iz potrebe za priznanjem.

DEVICA

Pun Mesec 7. oktobra 2025. otkriva skrivene emocije koje Device potiskuju. Pojaviće se napetost između onoga što je potrebno i onoga što osećaju. Device će osetiti raskorak između svoje organizovane spoljašnjosti i unutrašnjeg haosa koji iznenada izlazi na površinu.

Pun Mesec može da donese iskren razgovor, odluku o rastanku, hrabrost da se kaže "dosta". Ovo je napeto, ali neophodno vreme. Device će shvatiti da izražavanje emocija nije slabost, već snaga.

VAGA

Pun Mesec 7. oktobra 2025. otkriva emocionalnu napetost koju Vage pokušavaju da drže pod kontrolom. Može se javiti osećaj nemira i nemogućnosti pomirenja različitih stavova, kako u sebi, tako i sa drugima.

Istovremeno, ovo je trenutak kada je moguće duboko približavanje, ako obe strane budu potpuno iskrene. Vage će osetiti kako maske padaju, a ono što ostaje, iako nesavršeno, daje šansu za iskren susret.

ŠKORPIJA

Pun Mesec 7. oktobra 2025. osvetljava senke. Škorpije će to osetiti kao pojačanje, intuicija postaje gotovo opipljiva. Sve postaje jasnije - kontradikcije, ćutanje i potisnute emocije.

Može se javiti iskušenje da se povuku, sakriju, ali Škorpije znaju da bekstvo od emocija samo pojačava njihovu snagu. Bolje je dozvoliti sebi da ih osete u punoj snazi, iako je teško. Pun Mesec ovog meseca može da bude bolan, ali leči. Istina izlazi na videlo.

STRELAC

Pun Mesec 7. oktobra 2025. pomaže Strelčevima da dublje razumeju svoje emocije. Neizrečene stvari mogu da izađu na površinu. U ličnim odnosima, ovo je vreme povećanog rizika od sukoba, ali i prilike za dublje razumevanje, ako Strelčevi odluče da zaista slušapju.

Pun Mesec donosi značajnu napetost, pa je važno izdvojiti vreme za samoću, predah i obnavljanje snage. Emocije mogu da iznenade dubinom i smerom. Strelčevi će otkriti potrebu da priznaju svoja osećanja i granice.

JARAC

Pun Mesec 7. oktobra 2025. otkriva ono što je skriveno. Jarčevi će osetiti da neke teme više ne mogu da budu skrivene, ni na poslu ni kod kuće. U profesionalnim odnosima može da nastane napetost zbog nejasnih obaveza ili neizrečenih očekivanja.

Jarčevima će biti potrebno više prostora i vremena za oporavak, iako okolnosti možda neće to dozvoliti. Pun Mesec donosi i važne unutrašnje spoznaje, možda u vezi sa izvorom ponavljajućih problema. Jarčevi koji odluče da zavire u sebe, otkriće nešto duboko.

VODOLIJA

Pun Mesec 7. oktobra 2025. izvlači na površinu teme koje su do sada bile odložene. Vodolije mogu da osećaju pritisak, ne toliko zbog događaja koliko zbog snage emocija koje se naglo javljaju. Na poslu mogu da naiđu na sukobe sa nekim ko je dugo ignorisao njihove ideje ili ih tretirao sa prezirom.

Ovoga puta, Vodolije će odlučiti da direktno razgovaraju, možda sa zakašnjenjem, ali odlučno. U ličnim odnosima može doći do ljubomore, tuge, pa i želje za većom bliskošću. Pun Mesec biće težak, ali neophodan. Upravo sada Vodolije će shvatiti da emocije nisu prepreka, već put. Potrebno je samo da prestanu da beže od njih.

RIBE

Pun Mesec 7. oktobra 2025. ispuniće Ribe emocijama koje mogu da iznenade svojom intenzivnošću. Ribe će jasno osetiti ono što je bilo potisnuto - tugu, žaljenje ili možda staru radost koja ponovo izaziva suze ili osmeh. Mogu da se jave profesionalne situacije koje će skrenuti pažnju na ono što je zaista važno, a ne samo očigledno.

Pun Mesec postaje vreme za razjašnjenje emocionalno nagomilanog, ne da bi se izazvao haos, već da bi se shvatilo šta treba otpustiti, a šta negovati.

