Muškarac je radio kao asistent u prehrambenoj kompaniji "Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile", a mesečno je zarađivao oko 500.000 pezosa (oko 440 evra). Međutim, u maju 2022. godine, na njegov račun je greškom uplaćeno 165 miliona pezosa, što iznosi približno 146.000 evra.

Optužili ga za krađu
Prema navodima kompanije, radnik je na sastanku sa službenicima odeljenja za ljudske resurse pristao da vrati novac. Ipak, tri dana kasnije, dao je otkaz i nestao, što je izazvalo sudsku pranicu koja je trajala tri godine.

Menadžeri su ga optužili za krađu, što je krivično delo za koje je mogao da bude kažnjen novčano ili zatvorom do 540 dana, prenosi Daily Mail.

Međutim, sudija je odlučio da nije reč o krađi, već o neovlašćenom zadržavanju novca, što ne spada u krivično delo koje se može procesuirati.

Evri u mašni
Na račun muškarca iz Čilea greškom leglo 146.000 evra Foto: Shutterstock

Sličan slučaj u Nemačkoj
Iako je radnik pravosnažno oslobođen, kompanija i dalje pokušava da povrati pare.

“Preduzećemo sve moguće pravne korake, uključujući zahtev za poništenje presude, kako bismo omogućili njeno preispitivanje“, navodi se u saopštenju firme.

Ovaj neobičan slučaj izazvao je veliku pažnju u Čileu, ali i širom sveta. Mnogi se pitaju da li je radnik zaista kriv ako je primetio grešku, dao otkaz i ćutao?

Sličan slučaj zabeležen je sredinom godine u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, gde je nastavnica primala punu platu 16 godina, iako je bila na bolovanju.

