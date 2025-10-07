Sinoćna uzbudljiva epizoda Potere gledaocima je donela pravi triler! Hrabra takmičarska ekipa pokušala je da nadmaši Tragača Žarka, ali ih je od pobede delilo svega nekoliko sekundi. Pored dramatične završnice, emisija je donela i izuzetno visoke ponude - čak dvojici takmičara ponuđeno je više od 1.000.000 dinara.

Prvi je „na crtu“ izašao Goran Mijić, računarski inženjer i ljubitelj kampovanja iz Beograda. Iskusni kvizaš, koji često učestvuje u pab kvizovima sa ćerkom, u prvoj igri osvojio je 90.000 dinara. Na pitanje kog bi Tragača voleo da izazove, duhovito je rekao da „dame imaju prednost“, ali je sudbina odlučila da mu protivnik bude upravo Žarko. Goran je pokazao sigurnost i znanje, uspešno odbranio osvojenu sumu i obezbedio plasman u finalnu Poteru.

Žarko Stevanović Foto: Braca Nadeždić

Sledeća je znanje testirala Irena Deletić, pravnica iz Beograda koja u slobodno vreme voli da čita i govori čak četiri jezika - engleski, španski, italijanski i turski. Na nagovor sina, prvi put se oprobala u kvizu i pokazala da i debitanti mogu daleko dogurati. U drugoj igri je odbranila osvojenu sumu od 75.000 dinara i takođe se plasirala u finale.

Treći takmičar bio je Bogdan Janković, konsultant i strastveni planinar iz Niša. Posle osvojenih 150.000 dinara, hrabro je prihvatio višu ponudu od čak 1.500.000 dinara, pokazujući da ne beži od izazova. Iako je pokazao zavidno znanje, nekoliko netačnih odgovora sprečilo ga je da se pridruži saigračima u finalu.

Učesnici kviza Potera Foto: produkcija Adrenalin

Za kraj, pred Tragača je izašao Igor Cvetanović, foto-video editor iz Pančeva i iskusni učesnik Potere. Nakon što je u prvoj igri osvojio 150.000 dinara, odbio je primamljivu ponudu od 1.500.000 dinara i odlučio da brani osvojen iznos - što je i uspešno učinio. U finalnoj Poteri, Goran, Irena i Igor udružili su snage protiv Žarka, pokazavši sjajnu timsku igru i veliko znanje. Ipak, od pobede ih je delilo svega tri sekunde i nekoliko propuštenih prilika.

Iako su ostali bez novčane nagrade, nisu ostali bez priznanja. Žarko je na kraju emisije poručio: „Svi su bili hrabri što su uopšte došli u ovu emisiju“. A kada takvu pohvalu uputi jedan od iskusnih Tragača, to je već pobeda sama po sebi.

