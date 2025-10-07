Slušaj vest

Useljenje u novi dom donosi radost i neizvesnost, jer nikada ne znate kakva iznenađenja vas mogu dočekati čim preuzmete ključeve.

Upravo to se dogodilo jednom britanskom paru koji je, svega dva minuta nakon useljenja, bukvalno “osvojio premiju”, prenosi Mirror.

Tepih krio veliku tajnu

Tiktokerka LucyAnn je objavila snimke iz porodične kuće, stare 100 godina, koju je zajedno sa mužem počela da renovira. Čim su skinuli oronuli tepih, otkrili su neverovatno očuvane “vintidž” pločice!

“Sve se dogodilo par minuta pošto smo dobili ključeve od novog doma”, otkrila je žena, a njen snimak je postao viralan i “pokupio” više od 3,9 miliona lajkova.

“Osvojili ste džekpot”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Zašto bi neko sakrio ove pločice”.

Skriveni "detalji" u kući

U međuvremenu, presrećna vlasnica je objavila još nekoliko snimaka iz kuće, u koju se uselila sa suprugom i dvoje dece. Sada im predstoji ozbiljan posao, jer staro zdanje zahteva sređivanje.

“Bivši vlasnici su nam ostavili fotografiju kuće iz prošlosti i jedva čekamo da joj vratimo stari sjaj“, napisala je.

Pored toga, supružnici su otkrili još nekoliko skrivenih “detalja”, uključujući saunu koju su prethodni vlasnici zaboravili da pomenu.

Viralna priča obišla svet

“Ovo je naš prvi projekat renoviranja. Istovremeno smo uzbuđeni i uplašeni“, priznala je žena, dodajući da su već počeli da prave igraonicu za decu, kako su i obećali.

VIDEO: Renoviranje kupatila: