Sprej za nos se ne koristi onako kako ga mnogi koriste

Verovatno vam deluje jednostavno: uzmete sprej za nos, pritisnete pumpicu i udišete. Ipak, kako se ispostavlja, većina ljudi koristi sprejeve na način koji ne samo da je neefikasan, već može i da izazove neželjene efekte.

Tiktokerka šokirala otkrićem posle 30 godina

Korisnica TikToka, Amber Gutilja, postala je viralna nakon što je priznala da je tek nakon tri decenije korišćenja Flonase spreja shvatila da ga sve vreme koristi pogrešno.

- Ceo život sam ga prskala pravo u nos, a niko mi nikada nije rekao da to nije tačno, otkrila je u videu koji je izazvao burne reakcije na mrežama.

Pravilna tehnika: Nije ka grlu, već ka oku

Lekari ističu da je greška u pravcu u kojem se sprej koristi. Umesto da se mlaz usmeri pravo u nozdrvu, treba ga blago nagnuti prema unutrašnjem uglu oka. Time se lek raspoređuje po nosnim školjkama - delu nosa gde se zapravo nalazi upaljeno tkivo koje treba tretirati.

Septum, odnosno centralni zid koji razdvaja nozdrve, bogat je krvnim sudovima, pa direktno prskanje u njega može dovesti do iritacije, krvarenja i osećaja suvoće.

Ne udišite prejako

Dr Robert Sporter, alergolog iz Njujorka, objašnjava da duboko udisanje spreja nije dobra ideja.

- Preterano ušmrkavanje može učiniti da lek završi u grlu, umesto tamo gde je potreban, upozorava on. Umesto toga, preporučuje se blago ušmrkivanje, taman toliko da lek ostane u nosu i ima vremena da deluje.

Popularan savet koji kruži internetom jeste da rukom lagano povučete obraz u stranu dok prskate sprej, kako bi se otvorio nosni kanal i lek lakše prošao. Stručnjaci kažu da ova metoda može pomoći, ali nije neophodna ako pravilno usmerite aplikator.

Tiktokerka Amber Gutilja pokazala je kako se pravilno koristi sprej za nos Foto: Printscreen/TikTok/amber.guttilla

Kada početi sa korišćenjem?

Ako niste krenuli sa sprejem na vreme, ne brinite. I dalje možete imati koristi, naročito ako koristite kortikosteroidne sprejeve poput Flonase-a, koji deluju kroz vreme.

- Najvažnije je da budete redovni, jer efekti dolaze postepeno, napominju lekari.

Dekongestivi mogu izazvati zavisnost

Za razliku od steroidnih sprejeva koji su sigurni za dužu upotrebu, dekongestivi kao što su oksimetazolin i fenilefrin mogu izazvati kontraefekat ako se koriste predugo. Telo se navikne, a nos postaje još zapušeniji kada se prestanu koristiti - efekat poznat kao rebound kongestija.

Ako želite da vaš nosni sprej zaista funkcioniše, ključno je da naučite kako ga pravilno koristiti. Jednostavno pomeranje ugla i izbegavanje dubokog udisanja mogu učiniti veliku razliku u efikasnosti i smanjiti rizik od nuspojava.

