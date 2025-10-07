Jedan od najpoznatijih narodnih verovanja svakako je onaj kada zasvrbi levi dlan, stižu pare.

Ali, šta ako vas zasvrbi desni dlan, uvo ili nos? Evo šta sve to, prema starim verovanjima, može da znači.

Levi dlan - novac dolazi

Ako vas svrbi levi dlan, po narodnom verovanju, to znači da vam stiže neočekivan novac. Možda će vas neko obradovati poklonom, možda ćete pronaći izgubljenu svotu, ili vam se jednostavno otvori neka nova prilika za zaradu.

Stari su govorili da tada treba protrljati dlan o drvo - da se "novac zadrži" i ne prođe kroz prste.

Desni dlan - novac odlazi

Suprotno od toga, ako vas svrbi desni dlan, veruje se da ćete morati da date novac – bilo da plaćate nešto neplanirano, bilo da vraćate dug. Ipak, narodna mudrost ima rešenje: protrljajte desni dlan o levu ruku - time se, navodno, "zatvara krug" i novac se vraća.

Nos - neko vas spominje

Nos Foto: Shutterstock



Svrab nosa u narodnom verovanju ima više značenja. Ako vas svrbi vrh nosa - neko vas ogovara ili spominje, a ako vas svrbi unutrašnji deo, veruje se da ćete se posvađati s dragom osobom.

Da biste to izbegli, stari su govorili – poljubite nekoga koga volite, pa će "sve proći bez svađe".

Uvo - stiže vest

Ako vas svrbi levo uvo, veruje se da ćete čuti neprijatnu vest ili ogovaranje, a ako vas svrbi desno, očekujte radosne vesti ili poziv od drage osobe.

Zato su nekada bake govorile: "Ne diraj uvo, pusti da čuješ šta ti sudbina šapuće."

Stopala - putovanje na vidiku

Stopala Foto: Shutterstock



Ako vas svrbi levo stopalo, kaže se da će put biti naporan ili dosadan, ali ako svrbi desno, spremite se za lep i uspešan put. Mnogi i danas veruju da ovaj znak ne treba ignorisati – jer telo, kažu, „zna kuda ide pre nego što krene“.

Oko - suze ili radost

Oko Foto: Shutterstock



Ako vas svrbi levo oko, veruje se da sledi radost i osmeh, a ako svrbi desno, može značiti tugu ili razočaranje. Naravno, uvek se dodaje - sve zavisi od toga da li ste muškarac ili žena, jer su značenja često bila različita u narodnim tumačenjima.

Bilo da u ove znakove verujete ili ne, jedno je sigurno, naši stari su posmatrali svet s mnogo više pažnje nego mi danas. Za njih, svaki svrab, trzaj ili osećaj bio je poruka koju telo i duša zajedno šalju.

Možda nije loše ponekad zastati, nasmejati se i zapitati: šta mi to telo danas poručuje? Jer, kako su govorile stare bake: „Sve ima svoje značenje – samo treba da znaš da slušaš.“

(Kurir.rs/Informer)

