Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ove srede.

OVAN

Oscilacije na finansijskom planu iziskuju da obazrivo upravljate novcem u ovom periodu. Ne ulazite u rizik. Slobodne Ovnove očekuje romantičan ljubavni sastanak s veoma privlačnom osobom u znaku Vage. Osetljiv želudac vam može stvarati manje probleme, skloni ste gorušici.

BIK

Aspekti vam donose nove elemente u radnom okruženju. Reorganizacija će vam doneti napredak. Slobodne Bikove očekuje romantičan ljubavni sastanak s jednom privlačnom Škorpijom. Moguća zubobolja, posetite stomatologa.

BLIZANCI

Ovaj dan mogu da obeleže nesporazumi i nesuglasice s jednim kolegom. Neophodan je kompromis. Slobodne Blizance očekuje susret sa osobom koja će im se dopasti na prvi pogled. Početak nove ljubavne veze. Mogući su problemi sa štitnom žlezdom.

RAK

Ovaj dan obeležiće uspostavljanje nove poslovne saradnje. Zablistaćete zbog svoje govorničke veštine. Slobodni Rakovi danas mogu da upoznaju jednu veoma zanimljivu i privlačnu Škorpiju. Biće vam potrebna neka metoda opuštanja pre spavanja. Problemi s nesanicom.

LAV

Ovaj dan donosi vam nove elemente u radno okruženje - novi tim poslovnih saradnika ili rad na novom projektu. Lavove očekuje lep i harmoničan period u odnosu s partnerom. Vaša veza je sve kvalitetnija. Mogući su problemi sa osipom ili alergijskim reakcijama na koži.

DEVICA

Potrudite se da izbegnete konflikt, jer bi to moglo imati teže posledice po vas. Zadržite neutralan stav. Slobodne Device očekuje zbližavanje sa osobom s kojom su trenutno više prijatelji. Imate probleme sa aritmijama, grudni koš vam je generalno osetljiv.

VAGA

Nisu preporučljivi rizični poslovni potezi niti investicije. Vaši odnosi s kolegama i saradnicima se popravljaju. Vage u ovom periodu očekuje burna ljubavna avantura s jednim neodoljivim Ovnom. Izbegavajte nervozu zbog sitnica, potreban vam je unutrašnji mir.

ŠKORPIJA

Poseban uspeh očekuje one Škorpije koje se bave ugostiteljstvom ili dizajnom. Napredak u karijeri. Slobodne Škorpije očekuje poznanstvo s jednim fatalno privlačnim Bikom. Početak nove veze. Mogući su manji problemi sa osetljivim očima.

STRELAC

Ovaj period je dobar za to da sprovedete reorganizaciju poslovanja i pripremite neke nove elemente u načinu rada. Očekuje vas uspeh u sprovođenju zajedničkog cilja s partnerom. Predeo glave može biti problematičan, kao i vratni deo kičme.

JARAC

Jarčevi koji se bave umetnošću ili dizajnom mogu da steknu priznanja u ovom periodu. Napredak u karijeri. Jarčevi koji traže svoju srodnu dušu mogu da je sretnu na zabavi ili preko prijatelja. Razmislite o dijeti, zaista vam je neophodna.

VODOLIJA

Pred vama je uspešan poslovni dan, jer ćete prevazići problem s finansijama. Proširenje kruga dužnosti. Slobodne Vodolije očekuje romantičan izlazak sa osobom koja im se već dugo dopada. Povišen krvni pritisak vam može stvarati manje probleme.

RIBE

Problematičan period na planu poslovne komunikacije. Moguć je nesporazum s poslovnim saradnikom. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz turbulentan period. Može doći do burne rasprave. Osetljiv grudni koš je naglašen. Povedite računa. Moguće je otežano disanje.