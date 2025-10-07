Slušaj vest

Francuski internet influenser Amine Mojito, poznat na mrežama kao Ilan M, osuđen je na šest meseci zatvora i novčanu kaznu, nakon što je pariskom krivičnom sudu proglašen krivim za „nasilje oružjem koje nije dovelo do nesposobnosti za rad“, prenosi list Libération.

“Šale” koje su prešle svaku granicu

Ovaj 27-godišnjak je u seriji video snimaka, koji su postali viralni na društvenim mrežama, varao prolaznike pretvarajući se da ih ubada špricem. U snimcima je izgledalo kao da ubrizgava nepoznatu supstancu ljudima na ulici, što je kod mnogih izazvalo paniku i strah od zaraze.

Amine Mojito Foto: Instagram

Prema pisanju Libérationa, tužilaštvo ga je optužilo da je podstakao opasni trend ubrizgavanja stranih supstanci na žurkama i festivalima, koji je prethodnih godina potresao Francusku. Naime, desetine žena prijavile su da su bile napadnute špricem na javnim mestima, bez ikakvog objašnjenja šta im je ubrizgano.

Na suđenju je Mojito tvrdio da nije znao za ovaj trend i da su njegovi video-snimci bili samo loša imitacija sadržaja koje je video u Španiji i Portugalu.

“Imao sam užasno lošu ideju da pravim te ‘šale’, imitirajući ono što sam video na internetu. Nisam mislio da to može povrediti ljude. To je bila moja greška — nisam mislio na druge, mislio sam samo na sebe,” rekao je Mojito pred sudom.

Na Instagramu ima više od 131.000 pratilaca, ali od hapšenja 26. juna nije objavio nijedan post. Njegov TikTok nalog je deaktiviran.

Kazna manja od zahteva tužilaštva

Tužilaštvo je prvobitno tražilo 15 meseci zatvora, ali je sud izrekao 12 meseci, od kojih je šest uslovno.

Njegova advokatica, Mari Klare de Flirje, izjavila je da je presuda “vratila razmeru u javnu debatu” i da “donosi ravnotežu između očuvanja javnog reda i osnovnih prava njenog klijenta”.