CvećarkaAnelis Ostergor (101), iz Nastveda u Danskoj, provela je ceo život okružena mirisom cveća i osmesima zadovoljnih mušterija. Ipak, iako danas ima preko sto godina, ljubav ju je pronašla kada je najmanje očekivala – sa 82 godine!

Njena priča o dugom radnom veku, posvećenosti i kasnijoj ljubavi sa Jorgenom Reneom Fris Knudsenom (100) pokazuje da za srce ne postoje starosne granice, a životni eliksir možda leži u svakodnevnom radu i radosti koju pružamo drugima.

Kao 60-godišnjakinja, Annelis je ostala udovica. Njen muž, Kristija Ostergaard, preminuo je od raka pluća, i od tada je morala sama da vodi posao.

"Te godine kada mi je muž umro, radila sam svaki dan bez izuzetka", priseća se ona.

Iako je bila posvećena svom radu, nakon 20 godina od smrti muža osećala se jako tužno što starost provodi sama. Međutim, baš kada je mislila da za nju nema novih ljubavnih prilika i da će penzijske dane provesti sama, upoznala je Jorgena Renea.

"On i ja se odlično razumemo"

Oni su se upoznali kada su oboje imali više od 80 godina, ali kako kažu, godine nisu bile važne kada naiđe prava ljubav.

"On i ja se odlično razumemo", kaže 101-godišnja Annelis u seriji "Dug život kućnoj nezi".

Kako je otkrila, nakon što su počeli zajedno da žive, odlučili su da zajedno vode i njenu cvećaru. Za Jorgena, koji je ranije radio kao prodavac i vodio trgovinu, rad sa cvećem nije bio problem.

"Bilo je divno donositi bukete, ljudi su bili srećni, često smo radili za svadbe i druge proslave", dodaje on.

Ipak, Anelis je konačno otišla u penziju sa 86 godina.

"Tada sam imala šest zaposlenih i promet od pet miliona", priseća se.

Zatvaranje Ostergaard Blomster 1. maja 2010. godine obeleženo je prijemom na kojem su bili lokalni mediji, gradonačelnik, stalni kupci i bivši zaposleni.

"Nikada nismo imali nijednu svađu"

"Nikada nisam trošila vreme sedeći u fotelji i čitajući časopis – nikada! Radila sam i radila", kaže Anelis, koja sada uživa u životu sa Jorgenom.

Par živi u centru grada, dobija svakodnevnu pomoć SOSU radnice Gulay Oktay Emin i, iako provode većinu vremena zajedno, nema prepirki.

"Nikada nismo imali nijednu svađu. Možemo raspravljati o nečemu, ali onda stajemo kada osetimo da je dovoljno", kaže Annelis.

Ako pitate Annelis koja je tajna da se doživi 101 godina, odgovor je jasan: rad, rad i samo rad, bez gubljenja vremena.

