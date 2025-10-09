Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zahvaljujući dobro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan vam može doneti finansijski uspeh. Prolazite kroz test fazu. Uprkos krizi poverenja, načinite prvi korak u pravcu poboljšanja komunikacije. Moguće je da ste loše spavali. Ukočenost i bolovi vas prate tokom celog dana.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Primena novih metoda u načinu na koji poslujete omogućiće vam da nadmašite konkurenciju. Bikove koji su u vezi očekuje poboljšanje odnosa s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Povedite računa o ishrani, veoma je važno da uvedete zdravije navike.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan doneće uspeh Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjem ili nekom umetnošću. Porast popularnosti. Planirate zajedničko putovanje s partnerom. Vaš odnos se postepeno stabilizuje. Prilično ste rasejani. Potrebno je da se saberete i konstruktivnije usmerite svoju energiju.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Uspešno ćete rešiti jedan problem administrativnog tipa. Moguće je neočekivano poslovno putovanje. Rakovi koji su u vezi uživaju u izuzetno lepom i harmoničnom periodu s partnerom. Iskoristite maksimalno ovaj pozitivan dan i posvetite se dragim ljudima.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi uspeh u uslužnim delatnostima, kao i u saradnji sa inostranstvom. Finansijski dobitak. Nalazite se u situaciji da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Stara strast se ponovo probudila. Mogući su problemi s kašljem. Pluća su vam osetljiva, podložni ste bronhitisu.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Danas ćete uspešno prevazići jedan nesporazum na poslu. Očekuje vas početak nove poslovne saradnje. Device koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje s partnerom. Sledi period zbližavanja. Držite se dalje od stresnih situacija.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam donosi uspeh u kreativnim zanimanjima, dizajnu i umetnosti. Očekuje vas porast popularnosti. Vage koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje na neku egzotičnu destinaciju. Manji pad energije tokom drugog dela dana vam stvara neprijatnosti.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaš odnos s nekim kolegama prolazi kroz problematičan period. Moguće su spletke i manipulacije. Škorpije koje su u vezi prolaze kroz period pojačane strasti, ali i ljubomore. Unutrašnji nemiri vas muče, emocionalna nestabilnost loše utiče na vaše zdravlje.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan vam može doneti nesporazume i nesuglasice s kolegama i nadređenima. Neophodan je kompromis. Ljubav na prvi pogled na nekoj zabavi može obeležiti ovaj dan. Početak burne veze. Odlično se osećate danas. Uživajte i opustite se!

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Reorganizacija u firmi u kojoj radite može vam doneti proširenje kruga dužnosti. Napredak na poslu. Vaš odnos s partnerom je ispunjen ljubavlju i pažnjom. Pad imuniteta vam stvara zdravstvene probleme. Potreban vam je zdraviji stil života.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Očekuje vas rad na novom projektu. Ovaj dan obeležiće pohvale zbog postignutih rezultata. Vodolije se danas mogu naći u iskušenju da se upuste u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Mogući problemi sa zglobovima, osetljivost nogu, posebno kolena.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Poseban uspeh ovog dana očekuje Ribe koje se bave umetničkim ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. Slobodne Ribe se mogu zaljubiti na prvi pogled u jednu fatalno privlačnu Devicu. Mogući su problemi vezani za urinarni trakt, skloni ste infekcijama.