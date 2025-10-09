Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. oktobar 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa.

OVAN

profimedia-1009692990.jpg
Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Zahvaljujući dobro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan vam može doneti finansijski uspeh. Prolazite kroz test fazu. Uprkos krizi poverenja, načinite prvi korak u pravcu poboljšanja komunikacije. Moguće je da ste loše spavali. Ukočenost i bolovi vas prate tokom celog dana.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Primena novih metoda u načinu na koji poslujete omogućiće vam da nadmašite konkurenciju. Bikove koji su u vezi očekuje poboljšanje odnosa s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Povedite računa o ishrani, veoma je važno da uvedete zdravije navike.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan doneće uspeh Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjem ili nekom umetnošću. Porast popularnosti. Planirate zajedničko putovanje s partnerom. Vaš odnos se postepeno stabilizuje. Prilično ste rasejani. Potrebno je da se saberete i konstruktivnije usmerite svoju energiju.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Uspešno ćete rešiti jedan problem administrativnog tipa. Moguće je neočekivano poslovno putovanje. Rakovi koji su u vezi uživaju u izuzetno lepom i harmoničnom periodu s partnerom. Iskoristite maksimalno ovaj pozitivan dan i posvetite se dragim ljudima.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan donosi uspeh u uslužnim delatnostima, kao i u saradnji sa inostranstvom. Finansijski dobitak. Nalazite se u situaciji da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Stara strast se ponovo probudila. Mogući su problemi s kašljem. Pluća su vam osetljiva, podložni ste bronhitisu.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Danas ćete uspešno prevazići jedan nesporazum na poslu. Očekuje vas početak nove poslovne saradnje. Device koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje s partnerom. Sledi period zbližavanja. Držite se dalje od stresnih situacija.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi uspeh u kreativnim zanimanjima, dizajnu i umetnosti. Očekuje vas porast popularnosti. Vage koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje na neku egzotičnu destinaciju. Manji pad energije tokom drugog dela dana vam stvara neprijatnosti.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Vaš odnos s nekim kolegama prolazi kroz problematičan period. Moguće su spletke i manipulacije. Škorpije koje su u vezi prolaze kroz period pojačane strasti, ali i ljubomore. Unutrašnji nemiri vas muče, emocionalna nestabilnost loše utiče na vaše zdravlje.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan vam može doneti nesporazume i nesuglasice s kolegama i nadređenima. Neophodan je kompromis. Ljubav na prvi pogled na nekoj zabavi može obeležiti ovaj dan. Početak burne veze. Odlično se osećate danas. Uživajte i opustite se!

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Reorganizacija u firmi u kojoj radite može vam doneti proširenje kruga dužnosti. Napredak na poslu. Vaš odnos s partnerom je ispunjen ljubavlju i pažnjom. Pad imuniteta vam stvara zdravstvene probleme. Potreban vam je zdraviji stil života.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Očekuje vas rad na novom projektu. Ovaj dan obeležiće pohvale zbog postignutih rezultata. Vodolije se danas mogu naći u iskušenju da se upuste u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Mogući problemi sa zglobovima, osetljivost nogu, posebno kolena.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Poseban uspeh ovog dana očekuje Ribe koje se bave umetničkim ili nekim drugim kreativnim zanimanjem. Slobodne Ribe se mogu zaljubiti na prvi pogled u jednu fatalno privlačnu Devicu. Mogući su problemi vezani za urinarni trakt, skloni ste infekcijama.

Ne propustiteZanimljivostiPrvi pun Mesec ove jeseni: Ovo su znaci horoskopa kojima je najsnažniji astrološki događaj spremio promene
Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec
ZanimljivostiRetrogradni Pluton u Vodoliji konačno se vraća u normalan hod: Od 14. oktobra 3 horoskopska znaka okreću novi list
364283_profimedia0635559151_ls.jpg
ZanimljivostiNedeljni horoskop od 5. do 11. oktobra: Vage razmišljaju o raskidu, Rakove čeka uspeh čega god se dotaknu, a ovaj znak konačno počinje bolje da zarađuje
268183_shutterstock-529544407_ls.jpg
ZanimljivostiTajne želje ispuniće se ovim pripadnicima Zodijaka: Do kraja oktobra nizaće se uspesi u ljubavi
191897.jpg

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk