Zvezda turske muzičke scene i bivša predstavnica na Evroviziji među 19 poznatih ličnosti koje ispituju vlasti u Istanbulu. Pevačica Hadise Ačigoz, našla se u centru pažnje javnosti nakon što su turske vlasti potvrdile da je među 19 poznatih osoba protiv kojih je pokrenuta istraga zbog navodne upotrebe narkotika.

Kako je saopšteno iz kancelarije glavnog tužioca u Istanbulu, istraga se vodi zbog sumnje na kršenje člana turskog Krivičnog zakona koji se odnosi na „upotrebu opojnih ili stimulativnih supstanci“. Zvaničnici su pojasnili da trenutno nema naloga za pritvor, već se od poznatih ličnosti traži da daju izjave i podvrgnu testiranju krvi.

Turska 2009 Evrovizija Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Prema informacijama iz Istanbulske policije, najmanje 19 javnih ličnosti već je privedeno radi uzimanja uzoraka krvi i davanja izjava. Tužilaštvo je naglasilo da istraga za sada ima karakter provere i da se još ne radi o hapšenjima ili podizanju optužnica.

Na listi onih koji su obuhvaćeni istragom nalaze se poznati pevači, glumci, TV lica i influenseri, ali ime Hadise posebno je odjeknulo s obzirom na njen status jedne od najvećih pop zvezda u Turskoj u poslednjih petnaest godina.

Hadise, rođena u porodici turskih emigranata u Belgiji, prvi put je privukla pažnju javnosti nastupom u belgijskoj verziji emisije „Idol“, nakon čega je počela da gradi karijeru i u Turskoj. Njen uspeh kulminirao je 2009. godine kada je predstavljala Tursku na Evrosongu u Moskvi sa pesmom „Düm Tek Tek“, kojom je osvojila četvrto mesto.

Iako je nastup izazvao brojne kontroverze u domovini, pojedini su ga smatrali „previše provokativnim“ – Hadise je upravo zahvaljujući tom uspehu postala jedna od najtraženijih umetnica turske pop scene.