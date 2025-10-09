Slušaj vest

Na buvljim pijacama i sajmovima polovne robe možete pronaći sve — od sitnica koje su nam potrebne svakodnevno do neobičnih predmeta za koje verujemo da će nam „možda nekada zatrebati“. Ali, za razliku od redovnih pijaca, predmeti na buvljim pijacama često nose posebnu emotivnu vrednost, pa se njihova cena ne meri samo u novcu.

Jedan čovek iz Hrvatske je to najbolje dokazao kada je na lokalnoj buvljoj pijaci kupio osciloskop — uređaj koji meri električni napon, ali i registruje srčane impulse. Fotografije je objavio na Fejsbuk stranici „Makers Croatia“ uz natpis:

„Nisam mogao da odolim — 20 evra na lokalnoj buvljoj pijaci.“

Kupovina koja je izazvala lavinu reakcija

Njegova objava je brzo postala viralna, sakupivši više od 2.500 lajkova i skoro 200 komentara. Prvo pitanje koje su svi postavili bilo je — da li uređaj radi?

Kupac je odgovorio:

„Radi, ima sliku, potenciometri i prekidači samo malo 'škripe'. Čini mi se da ulazni deo ne radi, ali mislim da se to može popraviti. Planiram da zamenim sve elektrolite, očistim kontakte sprejom, prođem kroz servisni priručnik, pa ćemo videti. Ekran je odličan, bez ikakvih oštećenja, verujem da je bio u šupi 50 godina i vrlo malo je korišćen.“

Lavina sećanja i nostalgija

Komentari ispod objave pretvorili su se u pravu nostalgičnu diskusiju među ljubiteljima elektronike. Mnogi su pohvalili njegov potez:

„Dobar ulov!“

„Prvi put sam 'video' struju na nečemu takvom!“

„Vau, ima li ih još?“

Ali većina komentara je bila obojena setom i sećanjima na neka druga vremena, piše Slobodna Dalmacija.

Jedan korisnik je napisao:

„Imao sam Hameg 412 baš ovakav, kupio sam ga u Nemačkoj davne 1986. godine kao mladi inženjer. Koristio sam ga za testiranje prvih pojačala koje sam pravio po narudžbini za lokalne diskoteke. Platio sam ga 400 maraka, polovnog, i otplatio ga posle jednog posla. Sjajna vremena.“

Drugi je dodao:

„Kupio sam ga novog 1988. Bio je na božićnom sniženju, koristio sam ga za pojačala i servis. Sjajna vremena.“

Treći je, međutim, napisao kroz osmeh i tugu:

„Moj deda je prodao svoju zemlju da bi mi dao novac da kupim 2x20 MHz, a sada Hameg za 20 evra, je*i ti se život...

Šta je osciloskop?

Osciloskop je elektronski merni uređaj koji vizuelno prikazuje električne signale, najčešće u obliku grafika, prikazujući kako napon ili struja varira u odnosu na vreme.

