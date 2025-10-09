Slušaj vest

Kada je zaposlena u Amazonu odlučila da zaobiđe odeljenje za ljudske resurse i direktno se obrati tadašnjem direktoru Džefu Bezosu zbog spora oko plate, nije ni slutila kakvu će lavinu pokrenuti njen potez, piše Unilad.

Džef Bezos (61) jedan je od najbogatijih ljudi na svetu, a Amazon je od male kompanije u garaži pretvorio u petu najvredniju kompaniju na svetu. Godinu dana pre nego što je u julu 2021. prepustio vođstvo sadašnjem izvršnom direktoru Endiju Džesiju, primio je mejl od Tare Džons, radnice u magacinu u Oklahomi.

Džef Bezos Foto: Shutterstock

Džons je bila na bolovanju i trebalo je da primi platu od 540 dolara (oko 423 evra). Međutim, kada je proverila isplatu, shvatila je da joj nedostaje značajan deo - tačnije 90 dolara (84,60 evra). Nakon što se ista situacija ponovila, odlučila je da uzme stvar u svoje ruke.

Posledice očajničkog mejla

U ličnoj poruci Bezosu, koju je kasnije objavio New York Times, Džons je napisala: "Kasnim s računima, sve zbog toga što je sektor za obračun plata pogrešio. Plačem dok pišem ovu poruku."

Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uskoro je otkrila da nije jedina kojoj nedostaje novac. Njen imejl je pokrenuo istragu na nivou cele kompanije, koja je otkrila da je čak 179 drugih radnika u magacinu bilo potplaćeno tokom perioda od 18 meseci.

Jedan od pogođenih radnika izjavio je da mu je zbog toga oduzet automobil, dok su drugi tvrdili da su dobili otkaz jer je softver njihovo bolovanje evidentirao kao neopravdani izostanak. U međuvremenu, lekarske potvrde su misteriozno, prema pričama radnika, "nestajale" iz sistema.

Foto: AP/Evan Agostini

Amazonov odgovor

U zvaničnoj izjavi za The Independent, portparolka Amazona, Keli Nentel je poručila: "Razočarani smo kada bilo koji od naših zaposlenih doživi problem zbog odsustva."

"Članak u New York Times-u sugerisao je da su ti problemi rašireni i da traju. Nisu. Pregledali smo dotični period kako bismo bili sigurni da su zaposleni primili svoju platu i, koliko nam je poznato, nema nerešenih problema", dodala je. "Kontrole koje smo implementirali tokom poslednjih 18 meseci rezultirale su time da je manje od jedan odsto ljudi imalo problem dok su bili na plaćenom odsustvu. Svakako, neviđena priroda COVID-a opteretila je sposobnost našeg sistema da drži korak s potražnjom i naporno smo radili na ulaganju i inovacijama kako bismo svakodnevno bili bolji."

Džef Bezos na svom venčanju u Veneciji Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Nije jedini slučaj

Zanimljivo, Džons nije jedina osoba koja je direktnim obraćanjem Bezosu dobila gotovo trenutan odgovor. Jedan kupac na Redditu je podelio svoje iskustvo frustracije nakon što je naručio skupoceni predmet vredan gotovo 1.500 dolara (1.410 evra). Predmet, zaštićen jednokratnom lozinkom, bio je označen kao isporučen iako ga kupac nikada nije primio.

Umesto da gubi vreme s korisničkom podrškom, poslao je poruku direktno Bezosu. Ubrzo ga je kontaktirao izvršni službenik za odnose s kupcima, koji mu je ponudio puni povraćaj novca i poklon karticu. Ponekad se zaista isplati ići pravo na vrh.

(Kurir.rs/ Index.hr)

