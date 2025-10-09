U najnovijoj epizodi popularnog kviza „Slagalica“ dogodio se trenutak koji je nasmejao gledaoce i zapalio društvene mreže. Jedan od takmičara, Duško Krtolina, privukao je pažnju ne toliko zbog igre, koliko zbog svog neobičnog imena i prezimena.

Njegovo ime, naime, mnoge je odmah podsetilo na čuvenog Duška Krtolu, nezaboravni lik iz kultne serije „Vratiće se rode“, kojeg je maestralno tumačio Srđan Žika Todorović.

Internet se šali: „Da li je ovo Krtola iz Slagalice?“

Korisnici društvenih mreža nisu mogli da odole poređenju. U rekordnom roku pojavili su se duhoviti komentari i mimovi u kojima su citirane čuvene replike Duška Krtole. Mnogi su uz osmeh isticali kako bi „Slagalica“ bila još zabavnija kada bi se pojavio i Dule Pacov.

Serija „Vratiće se rode“ stekla je kultni status među publikom, a lik Duleta Pacova (Žika Todorović) ostao je upamćen kao jedan od najvoljenijih u domaćoj televizijskoj produkciji.

Zanimljivo je da se serija našla i na 49. mestu najbolje ocenjenih serija svih vremena prema oceni korisnika na sajtu IMDb.

Zbog ogromne popularnosti, 2009. godine snimljen je i nastavak u vidu TV filma „Rode u magli“.

Takmičenje u Slagalici – ipak nije bilo sreće

Što se samog kviza tiče, Duško Krtolina je u prvoj partiji poražen od rivala Ivana Stamenkovića, rezultatom 154:67.

U novoj epizodi, koja je emitovana sinoć takmičar je završio svoje učešće u kvizu rezultatom 169:259.

Bez obzira na rezultat, Krtolina je već postao mali internet fenomen, a publika s nestrpljenjem čeka nastavak – i u „Slagalici“, i na mrežama.

