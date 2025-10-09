Slušaj vest

Može li mesto u automobilu, koje biraju supruga i majka vozača, da postane povod za porodični sukob? Ispostavilo se da može. Raspravu je pokrenula izjava stručnjaka za bonton, Aleksandre Pakule, koja je u jednom od svojih snimaka govorila o tome gde bi svekrva trebalo da sedi tokom zajedničke vožnje.

Prema pravilima prvenstva po starosti ili statusu, starija osoba, u ovom slučaju majka muža, trebalo bi da sedi pored vozača. Međutim, mnogima na internetu ova pravila delovala su kao provokacija. Ispod snimka nizali su se brojni komentari. Neki su smatrali da su takva pravila potpuno zastarela.

"U mom autu pored muža sedim ja, a ne njegova mama", "Ne znam za to pravilo, ali u braku žena ima prednost u odnosu na svekrvu", "Kad muškarac stupi u brak, prednost daje svojoj supruzi", pisali su mnogi. Komentara u sličnom tonu bilo je na pretek. Neki su bili emotivni, drugi ironični.

Svekrva i snaja Foto: Shutterstock, Ilustracija

Ipak, bilo je i uravnoteženijih stavova. Neki su priznali da su u njihovim porodicama pronašli kompromis.

"Mi sedimo napred, roditelji pozadi. A kad idemo njihovim autom, menjamo mesta". Drugi su na sve gledali praktično: "Ja sam vozač, problem rešen", kratko je prokomentarisala jedna žena. Mnogi su dodali da je važnije od pravila bontona da svima bude udobno, naročito ako su odnosi sa taštom napeti.

Iako tema na prvi pogled deluje banalno, otvorila je širu raspravu o mestu roditelja u životu mladih parova. Za jedne su pravila bontona samo teorija koju svako može da prilagodi sebi. Za druge, to je znak poštovanja prema starijima i dokaz da porodica ima svoj red i prioritete. Na kraju, kako pokazuju komentari, u ovoj raspravi se zapravo manje radi o sedištu u kolima, a više o granicama i hijerarhiji unutar porodice.

(Kurir.rs/Modno)

VIDEO: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom: