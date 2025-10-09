Slušaj vest

Bivša časna sestra Lais Dognini, danas influenserka, i katolički sveštenik iz Brazila Džekson Dognini venčali su se nakon što su se zaljubili dok su molili zajedno.

Prema pisanju O Globo, Lais je upoznala Džeksona kada joj je ponudio molitvu kako bi joj pomogao u borbi s depresijom. Par se u tajnosti venčao ove godine, a svoju ljubav javnosti su tek sada otkrili putem Instagrama. Oba partnera godinama su bila posvećena Katoličkoj crkvi: Džekson je proveo pet godina pripremajući se za sveštenstvo, dok je Lais dve godine provela u samostanu posvećena molitvi i služenju.

Iako su se kretali u istim misionarskim krugovima, nikada nisu razgovarali — sve se promenilo kada je Lais obolela od depresije i napustila samostan kako bi se posvetila oporavku. U tom periodu, Džekson, poslao joj je poruku podrške i rekao da moli za nju. Verovao je da će se jednog dana vratiti u redovnički život, ali kako su nastavili dopisivanje, razvilo se prijateljstvo, a kasnije i ljubav.

Nakon dugog razmišljanja o svom pozivu, Džekson je odlučio napustiti pripremu za sveštenika. Par je počeo izlaziti 2024., verili su se  nakon nekoliko meseci, a sudbonosno "da" izrekli su ove godine.

"Ne izgleda kao da je prošlo puno vremena, zar ne? Ali budimo iskreni – odrasli smo ljudi i znamo što želimo od života,“ napisala je Lais na Instagramu, gde svoje životne priče deli s više od 16.000 pratilaca.

Njihova priča izazvala je oduševljenje brojnih vernika i pratilaca: "Njihova ljubav nije beg od poziva, to je ponovno otkrivanje istoga,“ komentarisao je jedan obožavatelj.

„Bog piše ravno i po najkrivljim crtama,“ zaključio je mudro drugi.

(Kurir.rs/Jutarnji)

