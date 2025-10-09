Slušaj vest

S bogatstvom procenjenim na neverovatnih 500 milijardi dolara, većina bi ljudi verovatno razmišljala o mirnom životu na privatnom ostrvu. Međutim, Ilon Mask ima potpuno drugačije planove, a razlog zbog kojeg i dalje neumorno radi sve je samo ne očekivan.

Gostujući u podkastu Tesla Beat, Mask je odgovorio na pitanje zašto i dalje toliko radi te otkud tolika strast prema politici. Njegov odgovor bio je iznenađujuće iskren.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

„Mislim da je to dobro pitanje jer seže do samih temelja moje filozofije i objašnjava zašto dolazim do takvih zaključaka“, započeo je Mask.

Otkrio je kako njegova motivacija potiče iz „egzistencijalne krize“ koju je proživljavao kao tinejdžer, kada ni u verskim tekstovima ni u filozofskim delima nije uspevao pronaći zadovoljavajuće odgovore o smislu života.

Knjiga koja mu je promenila pogled na svet

Prekretnica se dogodila kad je pročitao humoristični naučno-fantastični roman koji mu je, kako kaže, promenio sve.

„Tada sam pročitao Vodič kroz galaksiju za autostopere i shvatio ono što je Daglas Adams pokušavao reći da zapravo ni ne znamo koja su prava pitanja. Pitanje nije koji je smisao života,“ objasnio je Mask.