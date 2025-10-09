Slušaj vest

Do Nove godine četiri horoskopska znaka ulaze u svetlu fazu oslobođeni i spremni za novi početak. Finansijski problemi će nestati kao rukom odneseni.

Jarac: Novi put bez tereta

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Posle dugih godina finansijskih borbi i ograničenja, pred njima se konačno otvara novi put. Energija stagnacije nestaje, a dolazi period u kome mogu slobodno da dišu i planiraju budućnost bez straha. Više nema vraćanja unazad – sada ih vodi samo stabilnost i sigurnost.

Devica: Karma se briše

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Sve što su godinama davale drugima, često zaboravljajući na sebe, sada se vraća višestruko. Sudbina prepoznaje njihove napore i nagrađuje ih iznenadnim preokretom sreće. Stiže mir, ali i priznanje koje im je dugo izmicalo.

Ovan: Novac i mir ruku pod ruku

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Posle perioda finansijskih oscilacija, Ovnovima dolazi stabilnost kakvu nisu dugo imali. Neočekivani priliv menja im svakodnevicu – rešavaju dugove, ostvaruju planove i prvi put posle dužeg vremena mogu da uživaju u plodovima svog rada.

Ribe: Dar Univerzuma

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sudbina ih iznenađuje baš kada su pomislili da nema izlaza. Tamo gde su ranije videli prepreke, sada se otvaraju vrata. Sve što su strpljivo čekali, konačno dolazi – u obliku mira, ljubavi i osećaja da ih Univerzum vodi pravim putem.

(Kurir.rs/B92)

Ne propustiteZanimljivostiRetrogradni Pluton u Vodoliji konačno se vraća u normalan hod: Od 14. oktobra 3 horoskopska znaka okreću novi list
364283_profimedia0635559151_ls.jpg
ZanimljivostiOvi horoskopski znakovi imaju najviše neuspelih veza: Koliko god se trudili u ljubavi sreće nemaju
Žena leži u krevetu i plače
ŽenaNajtačniji slovenski horoskop za oktobar 2025: Važna otkrića i sudbonosni susret promeniće celu sledeću godinu
Zodijački krug zelene boje - ilustracija
ZanimljivostiPun Mesec u Ovnu biće ključan za 4 horoskopska znaka: Od 7. oktobra za njih se menja sve
Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec

Devojke u ovom znaku mogu da nateraju svakog da se zaljubi u njih Izvor: TikTok/anna.halk