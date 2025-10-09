Ova 4 znaka horoskopa rešiće se svih dugova do 2026: Izlaze iz finansijke krize
Do Nove godine četiri horoskopska znaka ulaze u svetlu fazu oslobođeni i spremni za novi početak. Finansijski problemi će nestati kao rukom odneseni.
Jarac: Novi put bez tereta
Posle dugih godina finansijskih borbi i ograničenja, pred njima se konačno otvara novi put. Energija stagnacije nestaje, a dolazi period u kome mogu slobodno da dišu i planiraju budućnost bez straha. Više nema vraćanja unazad – sada ih vodi samo stabilnost i sigurnost.
Devica: Karma se briše
Sve što su godinama davale drugima, često zaboravljajući na sebe, sada se vraća višestruko. Sudbina prepoznaje njihove napore i nagrađuje ih iznenadnim preokretom sreće. Stiže mir, ali i priznanje koje im je dugo izmicalo.
Ovan: Novac i mir ruku pod ruku
Posle perioda finansijskih oscilacija, Ovnovima dolazi stabilnost kakvu nisu dugo imali. Neočekivani priliv menja im svakodnevicu – rešavaju dugove, ostvaruju planove i prvi put posle dužeg vremena mogu da uživaju u plodovima svog rada.
Ribe: Dar Univerzuma
Sudbina ih iznenađuje baš kada su pomislili da nema izlaza. Tamo gde su ranije videli prepreke, sada se otvaraju vrata. Sve što su strpljivo čekali, konačno dolazi – u obliku mira, ljubavi i osećaja da ih Univerzum vodi pravim putem.
