Astrolozi su za prvi dan vikenda pojedinim pripadnicima Zodijaka posavetovali da se pozabave zdravljem, a nekim horoskopskim znacima preporučuje se da dva puta razmisle pre nego što se upuste u ljubavnu avanturu. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Glavni izazov ovog dana je u poslovnoj komunikaciji. Imate važan poslovni sastanak, ali pregovori mogu biti naporni. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koja vam je dosad bila više prijatelj. Novi početak. Imunitet će vam biti oslabljen, pa se pazite virusa, boravite više na otvorenom.

BIK

Akcenat vam je na pažljivom planiranju prioriteta. Moguće su nepredviđene poteškoće za Bikove koji rade u uslužnim delatnostima. Pred vama je miran period u odnosu s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Problemi sa stomakom ili tegobe koje se tiču probavnog trakta.

BLIZANCI

Odnos s nadređenima zahteva dodatno prilagođavanje. Vaš poslovni predlog neće naići na odobravanje. Ovaj dan vam donosi izazov u vidu burne i strastvene ljubavne avanture sa osobom koju poznajete preko posla. Potrudite se da se više odmarate i da pijete dovoljno tečnosti.

RAK

Planetarni aspekti unose neke bitne nove elemente u vaše polje poslovne saradnje. Inovativnim metodama pobedićete konkurenciju. Slobodni Rakovi razmišljaju o tome da pređu granicu prijateljstva sa osobom koja im se dugo dopada. Problemi koji su vezani za cirkulaciju, krvotok, kardiovaskularni sistem, srce.

LAV

Planeta koja upravlja vašim finansijama prolazi kroz polje platnog prometa. To može stvoriti zastoj. Vaš odnos s partnerom zahteva dodatno prilagođavanje jer različito gledate na stvari. Neophodan je kompromis. Važno je da u preporučenoj meri budete fizički aktivni. Bićete skloni i problemima s kičmom i kostima, reumom, išijasom.

DEVICA

Obnavljanje neke stare poslovne saradnje predstavlja glavnu temu ovog dana. Mogući su administrativni problemi. Slobodne Device će se zbližiti sa osobom koju poznaju preko posla. Očekuje vas potpuno novo ljubavno poglavlje. Potrudite se da ne bežite u crne misli.

VAGA

Vaš odnos s nadređenima i poslovnim saradnicima u velikoj meri će se popraviti. Obazrivo upravljajte novcem. Imate osećaj da u vašem odnosu s partnerom nedostaje "peti element". Planirate zajedničko putovanje. Čuvajte se moguće upale pluća, bronhitisa i ostalih sličnih komplikacija.

ŠKORPIJA

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili rade u ugostiteljstvu mogu da očekuju veliki uspeh i odlične rezultate. Slobodne Škorpije mogu da se zaljube na prvi pogled u osobu koju upoznaju na zabavi. Čuvajte se virusa i prehlade.

STRELAC

Nesuglasice u odnosima s poslovnim saradnicima i nadređenima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Neophodan je kompromis. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period stabilizacije. Očekuje vas sve veće zbližavanje. Sinusi vam mogu biti veoma osetljivi.

JARAC

Neizvesna situacija na poslu zbog važnog poslovnog sastanka i odgovora poslovnog partnera. Uprkos tome, sledi uspeh. Slobodne Jarčeve očekuje romantičan ljubavni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznali. Potrudite se da unosite više vitamina C, izbegavajte cigarete i alkohol, kao i gazirana pića.

VODOLIJA

Vaš odnos s nadređenima se popravlja. Pravi je trenutak da izložite svoje originalne ideje, jer će danas naići na dobar odziv. Vodolije koje su u vezi mogu naići na nerazumevanje svog partnera. Mogući su problemi sa zubima, desnima i osetljivom usnom dupljom.

RIBE

Nesuglasice u odnosu s poslovnim partnerima mogu dovesti do zastoja u saradnji. Neophodno je kompromisno rešenje. Slobodne Ribe očekuje veoma romantičan ljubavni sastanak sa osobom u znaku Device. Ljubav na prvi pogled. Skloni ste manjim problemima koji se tiču ishrane, probave, organa za varenje.

