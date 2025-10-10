Slušaj vest

Vlasti u Los Anđelesu tragaju za manekenkom Advom Lavie, poznatom i pod imenima Mia Ventura, koja je osumnjičena da je glumila pratilju na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje kako bi potom pljačkala muškarce u njihovim domovima.

Zavodljiva prevarantkinja

Prema navodima Šerifovog odeljenja okruga Los Anđeles, Lavie je umešana u niz provala u luksuznim rezidencijama širom okruga, ciljajući starije, imućne muškarce. Na mreži se predstavljala kao šarmantna i brižna partnerka, a kada bi zadobila poverenje žrtve, iskoristila bi priliku da ih opljačka.

Policija veruje da je više muškaraca bilo njene mete, te poziva moguće žrtve da se jave vlastima.

Tragovi vode ka luksuznim automobilima

Lavie je opisana kao visoka oko 170 cm, teška oko 47 kilograma, a vozi crni Porsche SUV i beli Mercedes-Benz sedan.

Na sajtu 21st Century Penthouse, gde se pojavljuje pod pseudonimom Mia Ventura, predstavljena je kao bivša stjuardesa međunarodne avio-kompanije.


"Ova harizmatična lepotica više ne zarađuje u vazduhu, ali i dalje voli da putuje. Najsrećnija je kada isprobava nove stvari i stvara posebne uspomene na zanimljivim mestima,“ piše u njenom profilu.

Policija u potrazi za novim žrtvama

Nije poznato koje će tačno optužbe Lavie snositi ako bude uhapšena, ali se pretpostavlja da će se suočiti s više krivičnih dela, uključujući provale, krađe i prevaru putem lažnog predstavljanja.

