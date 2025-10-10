Slušaj vest

Brze i opasne vožnje motorom uglavnom su karakteristične za muškarce, ali poslednjih godina sve je više devojaka koje su fascinirane ovim moćnim dvotočkašima. Neretko ih možemo videti na trkama kako sjajno upravljaju motorima.

Džena je upravo jedna od devojaka kojoj je motor prirastao k srcu i na društvenim mrežama objavljuje brojne avanture koje je doživela vozeći se na dva točka i to veoma žustro.

Na prvi pogled kada projezdi sa svojim vozilom, niko ne bi mogao ni da pomisli ko se krije iza kacige.

Dženine snimke prati veliki broj ljudi na njenim Instagram i TikTok profilima na kojima ima i brojnih komentara. Mnogi je pitaju da li se plaši brze vožnje, kako je to ipak više "rezervisano" za muškarce a ne devojke. Međutim, nju ni malo ne dotiču negativni komentari.

Kako je objasnila da je ljubav prema motorima nasledila od oca i da je njen tata zapravo strastveni bajker, te da često njih dvoje zejdno krstare drumovima.