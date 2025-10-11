Slušaj vest

Bračni par koji je kupio kuću nakon što su se venčali, ostali su u šoku prvo nakon otkrića ljudskih ostataka, a potom i raznih predmeta sakrivenih u fasadi svoje kuće. Na kraju, saznali su i ko im je bio prvi komšija, te im je cela misterija konačno postala jasnija.

U mestu Barouford u Lankaširu, žena po imenu Emi Brukman (28) pronašla je ljudsku kost u zidu svoje kuće iz 1580. godine, koju je kupila s verenikom Norton Džonstonom (34). Iako su u avgustu 2024. započeli renoviranje zbog vlage i roze buđi, otkriće kostiju — i činjenica da je u kući pored živeo osuđeni ubica — potpuno ih je zatekla.

ilustracija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Par je kuću sa tri spavaće sobe kupio u februaru 2023. za 413.000 dolara, a očekivali su da će od radova imati samo kozmetičke popravke. Umesto toga, morali su da uklone spoljašnji malter koji je zadržavao vlagu, a ispod njega su pronašli nešto neočekivano.

Pronašli kosti u zidovima

„Skidali smo render, i kod prednjeg dela kuće nešto je ispalo iz zida. Bilo je jasno da je u pitanju kost“, rekla je Emi, suvlasnica firme za opremanje doma. „U početku me baš jeza uhvatila. Na kraju smo ih našli još četiri spolja, i dve unutra.“

Nakon što je istraživala, otkrila je da se u 16. veku praktikovala praksa stavljanja kostiju i biljaka u zidove kuća kako bi se oterale veštičje sile i zla energija. „Verovali su da ih to štiti. Pronašli smo kosti u skoro svakoj prostoriji“, rekla je Emi. „Jedna je izletela pravo na mene, a verujem da je jedna od njih ljudski prst.“

ilustracija Foto: Shutterstock

Pronašli i misterioznu flašu sa pepelom i biljem

Tokom renoviranja, Emi i Norton su pronašli i zelenu bocu u kojoj su bili pepeo i začinsko bilje. Nakon što su pročitali tekst o narodnoj magiji u Kendalu, zaključili su da su ti predmeti deo ritualne zaštite.

Iako su neki delovi kuće delovali zastrašujuće, par je odlučio da neke kosti vrati u zidove, dok će druge izložiti u kući: „One su deo ovog doma“, rekla je Emi.

Ubica iz prošlosti živeo pored njihove kuće

Istražujući istoriju kuće, otkrili su da je u susednom imanju živeo osuđeni ubica Džejms Hargivs. Bio je poznat po nasilju nad svojom kućnom pomoćnicom, a kasnije je iz vatrenog oružja ubio pomoćnika advokata koji mu je uručio sudski poziv.

ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Uprkos mračnoj prošlosti, Emi i Norton su nastavili renoviranje. „Sada nam je ostalo da završimo još dve spavaće sobe i dva kupatila“, rekla je. Do sada su uložili između 13.000 i 20.000 dolara, i uspeli da izbegnu trošak od skoro 80.000 dolara tako što su sami uklanjali malter.

„Volim da pronađem stvari koje imaju priču i koje se uklapaju u kuću“, kaže Emi, dodajući da su na Fejsbuk Marketu pronašli stare radijatore iz bivše vatrogasne stanice, kako bi očuvali autentičnost enterijera.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video: Renoviranje terase

renoviranje terase Izvor: Instagram/besassique

U mestu Barouford u Lankaširu, žena po imenu Emi Brukman (28) pronašla je ljudsku kost u zidu svoje kuće iz 1580. godine, koju je kupila s verenikom Norton Džonstonom (34). Iako su u avgustu 2024. započeli renoviranje zbog vlage i roze buđi, otkriće kostiju — i činjenica da je u kući pored živeo osuđeni ubica — potpuno ih je zatekla. Foto: : Alexandre ROSA / Alamy / Profimedia / Profimedia Kuća na selu - ilustracija Par je kuću sa tri spavaće sobe kupio u februaru 2023. za 413.000 dolara, a očekivali su da će od radova imati samo kozmetičke popravke. Umesto toga, morali su da uklone spoljašnji malter koji je zadržavao vlagu, a ispod njega su pronašli nešto neočekivano. Pronašli kosti u zidovima „Skidali smo render, i kod prednjeg dela kuće nešto je ispalo iz zida. Bilo je jasno da je u pitanju kost“, rekla je Emi, suvlasnica firme za opremanje doma. „U početku me baš jeza uhvatila. Na kraju smo ih našli još četiri spolja, i dve unutra.“

Nakon što je istraživala, otkrila je da se u 16. veku praktikovala praksa stavljanja kostiju i biljaka u zidove kuća kako bi se oterale veštičje sile i zla energija. „Verovali su da ih to štiti. Pronašli smo kosti u skoro svakoj prostoriji“, rekla je Emi. „Jedna je izletela pravo na mene, a verujem da je jedna od njih ljudski prst.“ Pronašli i misterioznu flašu sa pepelom i biljem Tokom renoviranja, Emi i Norton su pronašli i zelenu bocu u kojoj su bili pepeo i začinsko bilje. Nakon što su pročitali tekst o narodnoj magiji u Kendalu, zaključili su da su ti predmeti deo ritualne zaštite. Iako su neki delovi kuće delovali zastrašujuće, par je odlučio da neke kosti vrati u zidove, dok će druge izložiti u kući: „One su deo ovog doma“, rekla je Emi. Ubica iz prošlosti živeo pored njihove kuće Istražujući istoriju kuće, otkrili su da je u susednom imanju živeo osuđeni ubica Džejms Hargivs. Bio je poznat po nasilju nad svojom kućnom pomoćnicom, a kasnije je iz vatrenog oružja ubio pomoćnika advokata koji mu je uručio sudski poziv.