Za dnevni horoskop za nedelju, 12. oktobar, astrolozi savetuju da se ovog dana klonite razmirica sa partnerom jer mogu prerasti u žučnu svađu. Nekim horoskopskim znacima preporučuje se da razmisle proveri krvne slike.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje, ali će vam ono doneti uspešan poslovni dogovor. Proširenje kruga saradnika. Zajedno s partnerom prevazići ćete jedan dugotrajan problem koji vam je zadavao glavobolju. Potrudite se da budete odgovorniji prema sebi i svom zdravlju.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Planetarni aspekti mogu da uspore tempo vašeg poslovanja. Mogući su zastoj i kašnjenje uplate. Ovaj dan može obeležiti nesporazum u razgovoru s partnerom. Imate osećaj kao da govorite različitim jezicima. Važno je da povedete računa o svojim navikama, da se odmarate, da se čuvate, da jačate svoj imunitet.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Vaša poslovna saradnja sa inostranstvom može da krene neželjenim tokom. Moguće su neočekivane prepreke. Ovaj period vam donosi preosetljivost i nesuglasice s partnerom zbog krize poverenja između vas. Potrudite se da idete na redovne lekarske kontrole i da pratite krvnu sliku.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Danas do vas mogu dopreti neke spletke vašeg saradnika, od kojeg to niste očekivali. Verbalni konflikt. Vaš partner igra igru vruće-hladno, i to vam se ne dopada. Između vas može da dođe do nesuglasica. Imaćete probleme i s glavoboljom, s čestim migrenama.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Povoljni aspekti u vašem polju karijere doneće vam uspešnu reorganizaciju poslovanja. Napredak u karijeri. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo s veoma privlačnom osobom u znaku Vodolije ili Vage. Zdravlje vam je oslabljeno, pa se potrudite da vodite više računa i da malo smanjite naporan tempo.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Atmosferu ovog dana na poslu mogu obeležiti nesuglasice s kolegama ili spletke. Čuvajte se manipulativnih osoba. Uspešno ćete prevazići jedan stari problem u odnosu s vašim partnerom. Sledi period dalje stabilizacije. Skloni ste nesanici, problemima s nervozom i sa psihom.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Reorganizacija poslovanja odraziće se i na vašu radnu poziciju. Uskoro ćete dobiti dodatne nadležnosti. Slobodne Vage okružene su brojnim udvaračima. Očekuje vas sastanak na kojem nećete odoleti šarmu jednog Lava. Moguće su slabost organizma, malaksalost i vrtoglavica.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Neizvesna situacija u okviru nove poslovne saradnje danas može da vam zada glavobolju. Očekuje vas važan poslovni sastanak. Ovaj period vam donosi mogućnost obnavljanja veze sa osobom iz vaše prošlosti. Očekujte potencijalne probleme koji su vezani za krvni pritisak.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Ključ uspeha u ovom periodu je savršena organizacija i poštovanje prioriteta. Uradite prvo ono što je najvažnije. Budite realniji u očekivanjima od osobe s kojom ste tek počeli da se viđate. Niko nije savršen. Maksimalno se opustite i izbegavajte stresne situacije.

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Obazrivo upravljajte novcem jer postoji velika mogućnost da dođe do kašnjenja važne uplate. Pripremite rezervni plan. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz test fazu. Moguća je kriza poverenja između vas. Možete biti zadovoljni okolnostima na polju zdravlja.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Početak rada na novom projektu ili na radnom mestu koje podrazumeva nove nadležnosti. Vaš odnos s partnerom nailazi na stari problem koji se tiče krize poverenja. Neophodan je iskren razgovor. Može malo više da vam smeta hladnoća, pa je zato važno da se utopljavate.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ovaj dan obeležiće iznenadno poslovno putovanje, poslovni sastanak, koji će vam doneti finansijski uspeh. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira. Želite da uvedete nešto novo što će probuditi stari žar. Vodite računa o cirkulaciji, to bi mogla da vam bude slaba tačka.

