Alkohol može da izvuče i najgore i najbolje iz ljudi

Alkohol može izvući ono najbolje ali i ono najčudnije iz ljudi. Neki postaju pričljivi, neki smešni, neki previše emotivni, a neki ne znaju kad da stanu. Ako verujete u astrologiju, možda vam horoskopski znak može otkriti kako se ko ponaša pod dejstvom alkohola. Pogledajte kako se vaš horoskopski znak menja kad padne koji promil.

OVAN

Ovan Foto: Profimedia

Ovnovi pod uticajem alkohola postaju brutalno iskreni – kao da ih nije briga ni za šta. Glasni su, energični i vole da „provaljuju“ stvari koje druge zabavljaju. Deluju kao da se odlično zabavljaju, a često i pokušavaju da zavode one koji im deluju fizički privlačno.

BIK

Bik Foto: Profimedia

Na početku večeri su često tihi i povučeni, ali sa svakom čašom postaju sve glasniji. Bikovi se najglasnije smeju, sve im je smešno, a često postaju i nespretni – sapliću se, ruše stvari. Alkohol u njima budi i veliku glad, pa obično traže hranu uz piće.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Profimedia

Blizanci pod dejstvom alkohola nisu mnogo drugačiji nego kad su trezni – samo što sve rade brže. Brzo piju, brzo pričaju, skaču s teme na temu i s osobe na osobu. Mogu biti drski ako ih nešto iritira, ali su i dalje vrlo duhoviti i zabavni.

RAK

Rak Foto: Profimedia

Rakovi često ne znaju kada da stanu – kad počnu da piju, teško prestaju, i još nagovaraju sve oko sebe da im se pridruže. Postaju glasni, zabavni, flertuju bez zadrške, ali često kraj večeri dočekaju tužno i emotivno. Njihovo pijanstvo je emotivna vožnja.

LAV

Lav Foto: Profimedia

Lavovi vole da zadrže dostojanstvo, čak i kad su već pod uticajem. Ne vole da priznaju da su pijani. Alkohol ih opušta, pa mogu uraditi potpuno lude stvari, ali sve sa šarmom. Tada postaju pričljivi i šarmantni, sve dok im se oči ne sklope nad čašom.

DEVICA

Devica Foto: Profimedia

Device se retko ozbiljno napiju – pre će se blago nacvrckati. Tada su nasmejane, komunikativne, svi su im ljudi zanimljivi. Mogu malo preterivati i ulepšavati istinu. Ako ih neko uvredi, znaju da verbalno napadnu i drže lekcije dok ne dokažu da su u pravu.

VAGA

Vaga Foto: Profimedia

Pijane Vage umeju da budu kritične i napadački nastrojene, lako pogrešno tumače šta im neko kaže. Vole da komanduju, ali to rade toliko komično da im se većina samo smeje. Duša su zabave, ali se sutradan često stide svojih postupaka.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Profimedia

Za Škorpije umerenost ne postoji – ili piju do kraja ili se povuku ranije. Pod dejstvom alkohola su duhovite, zavodljive, psuju, zbijaju šale, ali im se često otvore emocije. Ako preteraju, oči im deluju kao da su „izašle iz ležišta“.

STRELAC

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Kad se Strelac napije, postaje hiperaktivan i nepredvidiv. Vole sve lude ideje, lako se uvuku u svađu jer su brutalno iskreni. Znaju da se popnu na sto, skinu majicu, sve zarad dobre zabave. Teško ih je ne primetiti – pravi su šou!

JARAC

Jarac Foto: Profimedia

Jarčevi obično znaju svoju meru, ali se daju nagovoriti da popiju više. Što su pijaniji, to su zabavniji – prepričavaju smešne priče, šale se na svoj račun, igraju neobične plesove, pa čak i imitiraju druge. Ako im kažete da su previše popili – pokušaće da vas uvere da grešite.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Vodolije pod dejstvom alkohola postaju "pametnjakovići" – stalno drže govore i dele savete. Imaju rešenje za sve. Ali, njihov ludi humor često iznenadi i nasmeje okolinu. Mogu da piju do kraja, i dalje stojeći s čašom dok su svi ostali već otišli kući.

RIBE

Ribe Foto: Profimedia

Ribe u pijanom stanju pričaju nepovezano, petljaju jezik, gube nit. Imaju visoku toleranciju, ali alkohol im pojačava emocije – čas se smeju, čas plaču. Često zaborave deo večeri, pa je dobro da imaju nekog da pazi na njih.

