Sutra se obeležava Miholjdan, praznik koji u narodu označava prelazak iz babljeg leta u pravu jesen. Iako je u crkvenom kalendaru ovaj dan posvećen Svetom Kirijaku Otšelniku, narodna tradicija ga doživljava kao simbol poslednjih sunčanih dana pre dolaska zime.

Kakvo vreme na Miholjdan, takva i zima

Jedno od najpoznatijih narodnih verovanja vezanih za ovaj dan kaže: "Ako Miholjdan ogreje, i zima će se smeje." Drugim rečima, ako je dan vedar i topao, očekuje nas duga, ali blaga zima. Ako je hladno, vetrovito ili kišovito – predstoji hladna i snegom bogata sezona.

Takođe, miholjsko leto – nekoliko sunčanih dana oko praznika – smatra se poslednjim poklonom prirode pre nego što dođe sivilo i hladnoća.

Dan bez rasprava i teških poslova

Po starim običajima, na Miholjdan se ne obavljaju teški kućni poslovi. Ne mesi se hleb, ne pere veš, niti se kuća temeljno čisti, jer se verovalo da se time iz kuće "iznosi mir". Umesto toga, porodice su dan provodile u tišini, zahvalnosti i slozi.

Narod je verovao da onaj ko se posvađa na ovaj dan, celu zimu neće imati mira. Zbog toga su se čak i stari neprijatelji trudili da se izmire, a svađe i razmirice su se svesno izbegavale.

Stari običaji i verovanja

Iako je oktobar bio tradicionalno popularan mesec za svadbe, narodna mudrost kaže: "Što se na Miholjdan veže, do Božića se razveže."

Zato se na ovaj dan nije stupalo u brak niti započinjali novi poslovi. U mnogim krajevima verovalo se i da priroda nagoveštava kakva će biti zima. Ako su ptice selice već odletele – stiže hladnoća. Ako pčele i dalje vredno lete, to je znak da će se topli dani još zadržati. Ako se mačke intenzivno umivaju – uskoro će kiša.

Porodična okupljanja i molitve

Miholjdan se u narodnoj tradiciji poštuje i kao dan zaštitnika porodice i putnika. Ljudi tog dana izbegavaju daleka putovanja i trude se da ostanu u blizini doma. Vernici odlaze u crkvu, pale sveće i mole se za zdravlje, mir i zaštitu. Porodični ručak je obavezan – mrsan ili posan, u zavisnosti od dana u nedelji, ali uvek u znaku zajedništva i smirenosti.

Granica između leta i zime

U suštini, Miholjdan simbolično predstavlja prelaz iz svetlog i živopisnog dela godine u tiši, povučeniji period. Zemlja se polako "zatvara", priroda usporava, a i ljudi se okreću više sebi i svom domu.

Zato i važi narodna izreka: "Ako je Miholjdan miran – takva će biti i cela zima."

