Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 10. do 12. oktobra otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zvezde vam spremaju dane pune energije i inspiracije. Sanjajte širom otvorenih očiju i ne bojte se da izrazite svoje želje. Iznenadni susret bi mogao doneti priliku za saradnju. Bilo da je u pitanju lični ili profesionalni projekat, imate sve šanse da zablistate. Savet za Ovnove je da organizuju veče priče sa voljenima ili istražite novo mesto u gradu, bez velikih troškova.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj vikend je posvećen pronalaženju ravnoteže u vašem životu. Shvatićete da mala zadovoljstva mogu doneti najveće zadovoljstvo. Jednostavna aktivnost, poput isprobavanja novog recepta, može transformisati atmosferu u vašem domu. Savet za Bikove je da se fokusiraju na stvari koje ih čine srećnim, možda čak i da organizuju obrok s prijateljima kako bi podelili trenutke radosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Naredni dani otvaraju priliku da se ponovo povežete sa starim prijateljima. Duboki i humoristični razgovori će vam pomoći da osvežite svoje razmišljanje. Ne oklevajte da izrazite svoje ideje, jer biste mogli nekoga inspirisati. Savet za Blizance je da organizuju neformalni sastanak kod kuće, gde možete razgovarati o svojim strastima i podeliti svoje misli.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovo su dani koji će vam doneti intenzivne emocije, ali i prilike da izrazite svoja osećanja. Ovo je savršeno vreme da razjasnite svoje misli u ličnim odnosima. Bilo da je u pitanju partner ili prijatelj, komunikacija će biti ključna. Savet za Rakove je da posvete vreme stvaranju posebnih trenutaka sa voljenima, možda kroz šetnju u prirodi ili film kod kuće.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vikend će vam pružiti priliku da zablistate pred ljudima sa kojima živite. Vaša kreativnost će biti na vrhuncu, a umetnički projekti mogu oživeti i nekoga oduševiti. Ne zaboravite da izrazite svoje mišljenje sa samopouzdanjem. Savet za Lava je da iskoristi ovo vreme da iskusi nove stvari, bilo da je u pitanju umetnost, muzika ili čak nova sportska aktivnost.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Inspiracija će vas izazvati da preispitate svoje prioritete. Dajte sebi vremena da organizujete svoje misli i isplanirate buduće akcije. Idealno je vreme za rad na projektima koje si odlagala. Savet za Device je da naprave listu obaveza i uživaju u zadovoljstvu kada ih budu završavale, ali ne zaboravi da sebi priušte i trenutke opuštanja. Pozovite simpatiju u bioskop.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vikend će vam doneti prilike za druženje i povezivanje sa novim ljudima. Međuljudski odnosi biće neophodni za vaše blagostanje. Bilo da je u pitanju zabava ili neformalni sastanak, uživajte u svakom trenutku. Savet za Vage je da koriste svoj prirodni šarm kako bi privukle pozitivne ljude u svoj život.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Naredni dani biće puni ličnih otkrića. Otkrićete nove stvari o sebi i onima oko sebe. Emocije će biti intenzivne, ali će vam doneti jasnoću. Smeši vam se drma ljubavnog trougla. Savet za vas je da slušate svoju intuiciju i da se ne plašite da izrazite osećanja. Otvoren razgovor može ojačati važne odnose u vašem životu. Više se krećite i viš spavajte.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vikend će vam doneti želju za avanturom. Bilo da je u pitanju spontano putovanje ili nova aktivnost, vreme je da izađete iz svoje zone udobnosti. Savet za Strelce je da isplaniraju jedinstvenu aktivnost koja će im pružiti adrenalin i zabavu. Ne dozvolite da vas rutina spreči da uživate u životu. Povedite račna o hroničnm problemu koji vas muči.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vikend će vam doneti priliku da ojačate svoj profesionalni status. Projekti na kojima ste radili počeće da donose plodove, a priznanje nećete dugo čekati. Savet za vas je da iskoristite svoje liderske veštine kako biste inspirisali druge. Bilo da je u pitanju poslovni sastanak ili timski projekat, budite otvoreni za saradnju. Povedite računa o svom zdravlju i ishrani.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Naredni dani će vam pružiti priliku da istražite svoje strasti. Vaša kreativnost će biti na vrhuncu, zato ne oklevajte da se uključite u aktivnosti koje vam donose radost. Savet za Vodolije je da posvete vreme svojim hobijima i uživaju u slobodi stvaranja. Ovo može biti odlično vreme za pokretanje umetničkog projekta ili uključivanje u aktivizam.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Vikend će biti u znaku introspekcije i samospoznaje. Osetićete potrebu da se malo povučete i razmislite o svojim željama. Ovo je savršeno vreme da razjasnite svoje ciljeve. Savet za Ribe je da sebi daju vremena za opuštanje, možda čitanjem ili šetnjom u prirodi. Slušajte svoje srce i pustite da vas intuicija vodi, pa dokle signete.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?