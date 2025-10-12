Slušaj vest

Nedeljni horoskop od 13. do 19. oktobra. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta očekuje pripadnike Zodijaka naredne sedmice.

OVAN

Nedeljni horoskop od 13. do 19. oktobra 2025. godine donosi vam priliku da postavite granice i preuzmete kontrolu nad situacijom koja vas je iscrpljivala. Početkom nedelje dolazi do važnog razgovora koji otvara nova vrata. U ljubavi, odnos sa partnerom postaje iskreniji i dublji, dok slobodni Ovnovi privlače pažnju svojom odlučnošću. Zdravlje je dobro. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

BIK

Ove nedelje fokus će biti na finansijama i praktičnim odlukama. Možete da dobijete ponudu koja vam donosi dugoročnu sigurnost ili stabilnost. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci podrške i razumevanja, a slobodni Bikovi mogu da obnove kontakt sa nekim iz prošlosti. Moguće su glavobolje, unosite više tečnosti. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

BLIZANCI

Nedeljni horoskop od 13. do 19. oktobra 2025. godine vam donosi dinamičnu nedelju punu novih ideja i neplaniranih obrta. Početak nedelje donosi priliku da pokažete svoj talenat ili veštinu. U ljubavi, flert i spontani razgovori vraćaju vam osmeh. Zvezde vas savetuju da u ovom periodu ne otkrivate svakome svoje planove. Dobro se osećate. Najbolji dani biće vam sreda i nedelja.

RAK

Emotivna stabilnost biće vam prioritet ove nedelje. Početkom nedelje možete da osetite nostalgiju, ali sredinom dolazi osećaj olakšanja i sigurnosti. U ljubavi vas očekuje gest koji vraća poverenje, dok će slobodni Rakovi privući nekoga ko im donosi mir. Prijala bi vam fizička aktivnost, a ova nedelja je odlična za prvi korak. Najbolji dani biće vam četvrtak i subota.

LAV

Nedeljni horoskop od 13. do 19. oktobra 2025. godine donosi vam uspeh kroz saradnju i timski rad. Bićete u centru pažnje, a vaše ideje mogu da donesu priznanje. U ljubavi vas očekuje period strasti i otvorenih emocija, dok slobodni Lavovi mogu da upoznaju nekoga na neobičnom mestu. Pojačajte unos vitamina kako biste se zaštitili od prehlade. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DEVICA

Ova nedelja donosi jasniji fokus i priliku da završite važne zadatke. Početkom nedelje dobićete podršku osobe kojoj verujete. Na emotivnom planu, otvoren razgovor donosi olakšanje i jača vezu, dok slobodne Device mogu da upoznaju osobu sličnih vrednosti. Proverite krvnu sliku. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

VAGA

Nedeljni horoskop od 13. do 19. oktobra 2025. godine kaže da će vam u centru pažnje biti odnosi i lične odluke koje utiču na vaš svakodnevni život. Početkom nedelje bićete motivisani da promenite nešto što vas dugo sputava. Ljubav donosi osmeh, bliskost i jedno prijatno iznenađenje. Više spavajte. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

ŠKORPIJA

Bićete odlučni i spremni da se suočite s izazovima koji vas prate već neko vreme. Početkom nedelje očekuje vas važno saznanje koje menja vaš pogled na situaciju. U ljubavi vas čeka dublje razumevanje, a neke Škorpije mogu da započnu vezu koja obećava. Prijala bi vam fizička aktivnost. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

STRELAC

Ova nedelja donosi uzbudljive događaje i priliku da izađete iz rutine. Početak nedelje može da donese poziv ili vest koja vas pokreće. U ljubavi vas očekuju vedri trenuci, a slobodni Strelčevi biće posebno privlačni i duhoviti. Zvezde vas savetuju da povedete računa o ishrani, pazite se prejedanja. Najbolji dani biće vam ponedeljak i nedelja.

JARAC

Pred vama je produktivna nedelja u kojoj ćete jasno videti rezultate svog rada. Početkom nedelje možete da rešite nesporazum s kolegom ili prijateljem. U ljubavi vas očekuje stabilnost i planovi koji donose sigurnost. Vreme je da budete otvoreni i iskreno razgovarate o svemu što želite. Zdravlje je dobro. Najbolji dani biće vam sreda i petak.

VODOLIJA

Ove nedelje inspiracija i nove ideje dolaze iz neobičnih izvora. Početkom nedelje moguća je zanimljiva prilika za saradnju ili promenu pravca. U ljubavi, jedan razgovor menja tok odnosa, dok slobodne Vodolije privlače pažnju svojom originalnošću. Odlična nedelja za rešavanje sukoba sa osobom koja vam je ranije bila bliska, očekujte poziv. Dobro se osećate. Najbolji dani biće vam ponedeljak i četvrtak.

RIBE

Nedeljni horoskop od 13. do 19. oktobra 2025. godine donosi vam mir posle perioda emotivne napetosti. Početkom nedelje shvatićete koliko ste ojačali i koliko vam intuicija pomaže da birate ispravno. U ljubavi sledi toplina, pažnja i iskren razgovor koji vam vraća osmeh. Ako ste slobodni, zvezde vas savetuju da prihvatate pozive za druženje. Najbolji dani biće vam utorak i nedelja.