Slušaj vest

Medicinska sestra Džuli MekFaden, koja godinama radi na palijativnoj nezi, ispričala je da su poslednje reči umirućih ljudi često iznenađujuće jednostavne i duboko dirljive. Umesto filmskih monologa i dramatičnih ispovesti, većina pacijenata svoje poslednje trenutke provodi u tišini, u zahvalnosti i pomirenju.

Koje su poslednje reči umirućih pacijenata Foto: Yuriy Klochan / Alamy / Profimedia

„Ne izgleda kao na filmu“

"Mnogi misle da je to kao u filmovima – neko dramatično izgovori poslednju rečenicu pre nego što izdahne. U stvarnosti, to gotovo nikada nije tako“, objašnjava Džuli u razgovoru za DailyMail.

Kako kaže, pacijenti na samrti često pozivaju roditelje koji su davno preminuli, izgovaraju njihova imena, ili čak imena bivših ljubavi.

"Mnogo puta ljudi jednostavno tiho kažu: ‘Mama’, ‘Tata’, ili ime osobe koju su voleli, ali koja više nije živa. Verujem da je to zato što su roditelji uvek izvor utehe. Smrt je, na neki način, poput ponovnog rođenja. Ljudi su tada kao bebe.“

Među najčešćim poslednjim rečima, navodi Džuli, jesu jednostavne fraze: „Volim te“, „Hvala“, „Oprosti mi“, „Molim te, oprosti“ i „Doviđenja“.

"Neki to izgovore supružniku, deci, ili osoblju koje je uz njih. To su iskrene, kratke rečenice – često nečujne, izgovorene u tišini, ali pune značenja“, dodaje ona.

Džuli Mekfaden Foto: youtube/nursehospicejulie

Najveća stvar koju ljudi ne cene je svoje zdravlje

Džuli je svoje iskustvo pretvorila u edukativan sadržaj na TikToku, gde je stekla više od 1,2 miliona pratilaca i više od 12 miliona lajkova. Kroz video-snimke deli priče i misli o smrti, životu i prihvatanju kraja.

"Razgovaram svakodnevno sa ljudima koji umiru. Najveća stvar koju ne cene dok su živi jeste svoje zdravlje“, rekla je pa dodala: "Uzimamo zdravo za gotovo to što možemo da vidimo, hodamo, jedemo, dišemo bez bola. Tek kada to izgubimo, shvatimo koliko smo srećni bili.“

Postoje i oni koji do samog kraja ne žele da govore o svojim emocijama.

"Neki ljudi su u potpunoj negaciji. Ne žele da pričaju o smrti, kajanju ili gubicima. To je njihov način da se zaštite. Svako umire na svoj način“, objašnjava sestra.