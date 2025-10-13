Slušaj vest

Početak nedelje za pojedine horoskopske znakove sa sobom nosi odlične vesti i planiranje zajedničkog putovanja. Drugi pripadnici Zodijaka nastavljaju sa energijom vikenda, pa se i dalje bakću mislima o ljubavnoj aferi. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali zadnevni horoskop, 13. oktobra.

OVAN

Ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Potrudite se da budete spremni da tokom ovog dana budete aktivniji nego inače.

BIK

Planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri. Ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavlju. Novi početak stare romanse. Komunikacija s ljudima će vam prijati.

BLIZANCI

Postojeći aspekti doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o dugoročnoj saradnji. Unapredićete metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura, zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Bolje ste raspoloženi kad ste aktivni, pa se potrudite da svoje vreme organizujete dinamično.

RAK

Uspešno ćete rešiti jedan stari problem u vezi sa administrativnim delom posla. Budite oprezni u radu s klijentima. Slobodne Rakove u isti mah privlače dve osobe i nalazite se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Možete da očekujete da ćete imati manje probleme s kičmom.

LAV

Neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvo, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku Vage. Problemi vezani za napetost u leđima, mišićima i vratnom predelu.

DEVICA

Uspešno ćete prevazići probleme u odnosu s poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom s kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret. Potrudite se da budete maksimalno okrenuti svom zdravlju.

VAGA

Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećan obim posla. Vaše polje finansija dobija na dinamici. Vaš odnos s partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz jednu malu dozu ljubomore od strane partnera. Možete imati problema s cirkulacijom.

ŠKORPIJA

Ukoliko radite u prosveti, ovaj dan može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate. Očekuje vas unapređenje. Vaš odnos s partnerom danas mogu obeležiti trzavice. Različito gledate na neke bitne stvari. Mogući su manji problemi s nervnim sistemom.

STRELAC

Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne Strelčeve očekuje lep izlazak u društvo i poznanstvo s jednim fatalno privlačnim Lavom. Povedite računa o unosu magnezijuma i kalcijuma.

JARAC

Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju, ovaj period će biti krunisan vašim poslovnim uspehom. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u vezu s partnerom. Zajedno ćete prevazići neki problem. Radite vežbe razgibavanja i istezanja za leđa, posvetite se malo navikama vezanim za sport i rekreaciju.

VODOLIJA

Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuju vas zaostale isplate novca. Slobodne Vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Kad je u pitanju zdravlje, možete da očekujete jednu prilično dobru fazu.

RIBE

Poslovni aspekti u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne Ribe ovog dana očekuje susret sa izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Pozitivna energija vlada oko vas.

