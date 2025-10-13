Slušaj vest

Kako planete koračaju svojim astrološkim stazama, uvek postoji znak prema kom je energija neba posebno blagonaklona, bilo da je reč o novim prilikama, osećaju harmonije ili promenama koje donose optimizam.

U nedelji od 13. do 19. oktobra, Vaga stoji kao jedan od kandidata koji bi mogao iskusiti veliki uspon na raznim poljima. I evo zašto. U ovoj sedmici, Venera ulazi u znak Vage, što je njen “domaći teren” i pojačava njene kvalitete u ljubavi, lepotu i međuljudskim odnosima. To pojačava šanse da Vaga uživa u skladnim trenucima u odnosima.

4 najsrećnija znaka horoskopa ove nedelje

Prema astrološkim prognozama, znakovi poput Vage, Raka, Strelca i Jarca takođe imaju veoma povoljne prilike u ljubavi, karijeri i emocionalnom rastu tokom ove sedmice. Dakle, iako ne postoji apsolutna “sigurna” prognoza, čini se da će Vaga imati najviše planeta koje joj pomažu da zablista.

Zašto baš Vaga može biti najsrećnija?

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaga je znak kojim vlada Venera, pa je, kada ona boravi u Vagi, energija ljubavi, estetike i harmoničnih odnosa intenzivnija. To znači da su veće šanse da se otvore vrata za prijatne susrete, razumevanje i ravnotežu u vezama.

Ova nedelja donosi priliku da Vage izglade nesuglasice, prodube komunikaciju i privuku lepe trenutke s partnerom ili prijateljima. Ovo je idealno vreme da se otvore srcem i pokrenu teme koje su čekale svoj momenat.

Vage imaju urođen osećaj za ravnotežu, a tokom ove sedmice mogli bi da iskoriste tu sposobnost kako bi izbegli konflikte, kreativno rešili situacije i napravili prijatnu atmosferu oko sebe.

Međutim, s pojačanom energijom Venere može doći iskušenje da se vidi samo lepo, a zanemari realne nesavršenosti. Važno je ostati nogama čvrsto na zemlji i imati realan pogled, a vodite računa i da ne odlažete važne odluke.

