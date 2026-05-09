Slušaj vest

Prirodno je osećati strah od onoga što sledi kada naše telo jednom popusti, ali iskustva ljudi koji su bili na ivici smrti sugerišu da možda, to ipak nije kraj.

Iskustva ljudi koji su se susreli sa smrću „lice u lice“ uvek izazivaju raspravu, a mišljenja o tome šta nas čeka posle smrti razlikuju se. Jedan bivši zavisnik koji je postao monah tvrdi da je video pakao, dok je jedna žena opisala kako je provela “nebeski odmor” nakon što je doživela kolaps.

Debora Pram je jedna od retkih koja je kroz život prošla kroz dva iskustva bliske smrti, i otvoreno govori o tome kako je to izgledalo i zašto se više ne plaši smrti.

Debora Pram Foto: @Deborah Prum/Facebook

Prvo iskustvo doživela je dok je rađala sina, četiri nedelje pre termina.

"Odjednom, suština mog bića bila je u uglu sobe, gledala sam sve odozgo.“ Njeno iskustvo izvan tela trajalo je kratko, a sin je, uprkos upozorenjima lekara, rođen zdrav.

Drugo iskustvo dogodilo se deset godina kasnije, kada su ona i suprug doživeli saobraćajnu nesreću.

„Sledeće čega se sećam jeste da sam bila u nekom žutom prostoru. Kao da sam uronjena u gustu žutu svetlost, ali ne na neprijatan način. Bila sam potpuno obavijena tim sjajem. Nisam osećala vezu sa sobom, već najdublji mir i tihu radost, ne onu euforičnu sreću, već spokoj i osećaj da sam napokon kod kuće. Sve je delovalo bezvremeno. Nisam mogla da razlikujem da li sam tamo bila minut ili vek. U nekom trenutku počela sam da čujem glas mog supruga, koji je panično dozivao. Kasnije mi je rekao da sam bila bez svesti oko tri ili četiri minuta. Osećala sam grižu savesti, ali iskreno, nisam želela da se vratim. Nisam znala gde sam bila, ali nisam želela nazad.“

Kada se osvestila, Debora tvrdi da joj je mladić pomogao da izađe iz kola, iako njen suprug insistira da nikoga nije bilo u blizini.

Debora kaže da je postala duhovnija i da se više ne boji smrti

„Jedan od mojih najvećih strahova bio je da ću umreti sama ili napuštena, ali ovo iskustvo je ublažilo taj strah. Danas sam manje religiozna, ali više duhovna. Moja iskustva bliske smrti su me naterala da shvatim koliko je život kratak. Retko odlažem stvari, jer nikada nisam sigurna da ću dobiti poklon još jednog sutra“, napisala je Deobra u kolumni za „HuffPost„.

Deborina iskustva mira i radosti podsećaju na svedočenja mnogih drugih ljudi koji su doživeli trenutke između života i smrti, ali, kako kaže, to je nešto što ipak nije vredno pokušavati, jer se zove „bliska smrt“ s razlogom.

(Kurir.rs/Nova.rs)

VIDEO: Poslednje objave odbojkašice neposredno pred smrt