Slušaj vest

Evropski sistem za razmenu informacija o nesigurnim proizvodima na zajedničkom evropskom tržištu (RAPEX) naložio je hitno povlačenje sa polica i uništavanje lažnih plišanih lutkica globalno popularnog brenda Labubu.

Opasnost po zdravlje dece

Reč je o plišanim lutkama u obliku čudovišta sa metalnim prstenom, koje mogu izazvati gušenje kod male dece ili izazvati alergijske reakcije usled prisustva štetnih hemikalija.

Labubu se mora povući sa tržišta Foto: Shutterstock

- Proizvod ima mali deo koji se lako može odvojiti (metalni prsten). Malo dete bi ga moglo staviti u usta i ugušiti se. Osim toga, plastični materijal igračke sadrži prekomerne količine bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP), u izmerenim vrednostima do 0,02% odnosno 1,64% po težini. Ovi ftalati mogu štetiti zdravlju jer potencijalno negativno utiču na reproduktivni sistem, navodi RAPEX.

Neusaglašenost sa EU standardima

Labubu Foto: Kurir

RAPEX ističe da proizvod ne ispunjava evropske standarde, kao ni odredbe EU Direktive o bezbednosti igračaka. Proizvođač spornih lutkica je Pop Mart, a utvrđeno je da je reč o falsifikatu. Zemlja porekla je Kina. RAPEX je izdao obaveštenje o povlačenju i uništavanju plišanih igračaka Labubu Have a Seat, naglašavajući da predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje dece i da se moraju hitno ukloniti sa tržišta.

Pogledajte video: Teolog objasnio da li su Labubu lutkice povezane sa satanizmom