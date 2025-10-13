Igračke za kojima je poludeo svet povlače se iz Evrope: Labubu lutkice proglašene opasnim za decu
Evropski sistem za razmenu informacija o nesigurnim proizvodima na zajedničkom evropskom tržištu (RAPEX) naložio je hitno povlačenje sa polica i uništavanje lažnih plišanih lutkica globalno popularnog brenda Labubu.
Opasnost po zdravlje dece
Reč je o plišanim lutkama u obliku čudovišta sa metalnim prstenom, koje mogu izazvati gušenje kod male dece ili izazvati alergijske reakcije usled prisustva štetnih hemikalija.
- Proizvod ima mali deo koji se lako može odvojiti (metalni prsten). Malo dete bi ga moglo staviti u usta i ugušiti se. Osim toga, plastični materijal igračke sadrži prekomerne količine bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP), u izmerenim vrednostima do 0,02% odnosno 1,64% po težini. Ovi ftalati mogu štetiti zdravlju jer potencijalno negativno utiču na reproduktivni sistem, navodi RAPEX.
Neusaglašenost sa EU standardima
RAPEX ističe da proizvod ne ispunjava evropske standarde, kao ni odredbe EU Direktive o bezbednosti igračaka. Proizvođač spornih lutkica je Pop Mart, a utvrđeno je da je reč o falsifikatu. Zemlja porekla je Kina. RAPEX je izdao obaveštenje o povlačenju i uništavanju plišanih igračaka Labubu Have a Seat, naglašavajući da predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje dece i da se moraju hitno ukloniti sa tržišta.
