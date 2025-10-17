Slušaj vest

Mađarski komičar južnoafričkog porekla Tamaš Vamoš, koji živi u Beču, u Cultue Podcast-u osvrnuo se na ponašanje Balkanaca u inostranstvu i objasnio zašto se bolje slažu u stranim zemljama nego u svojim.

„Postanu najbolji prijatelji“

„Mislim da su Balkanaci po tom pitanju sjajni. Kad su u svojim zemljama, stalno je ono: ‘Ljudi, odje*ite’. Ali, kad makneš Balkance iz njihovih zemalja i sve ih staviš u Austriju - jednog iz svake države - možeš ih staviti za isti sto u baru i postanu najbolji prijatelji“, počeo je.

„To je baš istina“, složio se voditelj, a komičar je nastavio: „Odmah je ono: ‘Hej, ti si s Balkana, ajmo da napravimo balkansku žurku, Jugo, heej!‘ I svi se slože. Ali kad ih vratiš nazad, odjednom bude u stilu: ‘Taj je*eni Hrvat‘.“

„Onda kažu: ‘Zapravo mi uopšte ne smeta ta stara jugo priča‘“

„Nešto se dogodi kad pređu granicu, jel' da?“, upitao ga je voditelj, na šta je komičar odgovorio: „Da - sreća i visoke plate. I onda kažu: ‘Zapravo mi uopšte ne smeta ta stara jugo priča. Svi zarađujemo znatno više od minimalca u Austriji. Pa kažu: ‘Ljudi, hoćemo posle na pivo i suši? Sad smo dobri.'“

„Život je dobar ovde“, nastavio je voditelj. „Vratiš se nazad, ne možeš platiti struju i pomisliš: ‘Idem da prebijem neke Bosance, to će valjda pomoći'“, rekao je komičar za kraj.

Snimak se počeo deliti društvenim mrežama, a pojavili su se zanimljivi komentari. Mnogi su pisali da je to istina i objasnili zašto:

„Tužno, ali istinito“

„Hrvatska nije Balkan“, „Tužno, ali istinito“, „Što si dalje od rodnog kraja, sve su ti draže sličnosti“, „Ja i Balkan protiv sveta. Ja i država protiv Balkana. Ja i porodica protiv države. Ja i brat protiv porodice. Ja protiv mog brata“, „Mislio sam da je povezanost među migrantima jača jer su otišli iz sličnih razloga. Lakše ću se poistovetiti sa nekim Srbinom koji je pobegao zbog zapošljavanja podobnih preko partijske knjižice, nego s nekim Hrvatom koji je i sam deo tog sistema“, pisali su Hrvati.

„Kada odeš sam van, više nemaš apsolutno nikakvog kontakta i nemaš se s kim povezati. Da, uvek možeš nazvati nekog svog preko mobilnog, ali to ne daje zadovoljstvo koje dobijaš kada razgovaraš s nekim uživo. Zbog toga smo svi dobri kada se nađemo van naše zemlje; jednostavno nam je drago da vidimo nekog ko govori naš jezik, nekog ko zna našu kulturu i može se poistovetiti s nama. Nebitno da li je osoba iz Slovenije, Hrvatske, Srbije ili Bosne; imamo previše toga zajedničkog“, glasi jedan od komentara.

"Da nam je dobro u svojim zemljama, mogli bismo od viška para i energije mrzeti sve i svakoga. Ali pošto me je moja vlastita država sje*ala, zašto bih trošio vreme mrzeći nekog sa strane.“

