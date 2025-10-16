Slušaj vest

Arheolozi u zapadnoj Poljskoj otkrili su grobnicu ispod crkve iz 16. veka, a zatim i neobičnu pogrebnu praksu kakva do sada nije zabeležena u toj zemlji.

Oni su koristili proverene rudarske tehnike da bi iskopali sedam metara dug tunel i stigli do prostora ispod hrama Svetog Jovana Krstitelja i Petorice mučenika, udaljenog 85 kilometara od grada Poznanj.

Bile su značajne ličnosti?

Ono što su tamo pronašli, iznenadilo je čak i iskusne stručnjake, prenosi TPV World.

U podzemnoj grobnici su pronađena tri reda kovčega, postavljena jedan iznad drugog, a u njima su se nalazili ostaci najmanje šest osoba. Gornji red kovčega je stajao na metalnim stubovima, a neki su bili prekriveni katranom.

Prema rečima stručnjaka, raspored kovčega ukazuje na poseban odnos prema osobama, koje su prve sahranjene na ovoj lokaciji.

“Mora da je bile značajne ličnosti, jer očigledno nisu želeli da ostale kovčege postave direktno iznad njihovih. To se ponekad dešava, ali nikada nismo naišli na ovako jasno izražen slučaj u Poljskoj“, rečeno je.

Misterija kovčega sa katranom

Posebnu pažnju su izazvali kovčezi premazani katranom, uključujući jedan koji je bio zaštićen naizmenično tkaninom i katranom, što je stvorilo oblogu debljine oko jednog centimetra.

Ova praksa do sada nije dokumentovana u arheološkim iskopavanjima u Poljskoj, dok arheolozi pretpostavljaju da se tako sprečavalo širenje neprijatnih mirisa - naročito ako je telo moralo dugo da čeka na sahranu ili je transportovano iz daleka.

Identitet sahranjenih osoba za sada ostaje nepoznat, ali su planirani DNK testovi koji bi mogli da otkriju da li su bile u srodstvu.

Pogrebni običaji iz istorije

Crkva u kojoj je pronađena grobnica izgrađena je između 1513. i 1520. godine, dok arheološka istraživanja na toj lokaciji traju od 2022.

Tokom ranijim iskopavanja, pronađene su desetine kovčega sa ostacima više od 100 ljudi, uključujući monaha i lokalnih uglednika.

Poslednje otkriće bi moglo da baci novo svetlo na pogrebne običaje u Poljskoj, tokom ranog novog veka, ali i da otvori pitanja o društvenim hijerarhijama i ritualima u tadašnjoj crkvenoj zajednici.

