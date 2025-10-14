Slušaj vest

Holivudski glumac Erik Dejn (52) u aprilu je podelio tužne vesti da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), a pre nekoliko dana je svojim obožavaocima stavio do znanja da ima nameru da se bori.

Dejn, najpoznatiji po ulogama u serijama "Uvod u anatomiju" i "Euforija", otac je dveju devojčica, Bili Beatris (15) i Džordžije Džeraldin (13), i ističe da planira da bude tu uz njih kako budu odrastale.

Glumac je kongresmenu Eriku Svolvelu u snimku objavljenom na TikToku objasnio da hoće da slavi sa ćerkama sve njihove uspehe i radosne momente.

– Imam dve ćerke kod kuće. Želim da ih gledam kako diplomiraju na koledžu, kako se udaju, možda i da imam unuke... Hoću da budem tu za sve to! Zato ću se boriti do poslednjeg daha – kazao je.

Dejn je razgovarao sa Svolvelom u Vašingtonu povodom finansiranja istraživanja neophodnih za poboljšanje lečenja ALS-a.

Popularni glumac nekad je važio za jednog od najpoželjnijih u Holivudu, a bio je poznat kao vrlo zgodan muškarac, kao i po širokom osmehu. Danas je on često u invalidskim kolicima, a glas mu je promukao, jedva čujan.

Nedavno su Dejna fotografisali paparaci, koji su ga pitali ima li neku poruku za svoje obožavaoce, na šta je on tiho rekao:

– Ne gubite veru, prijtelji.

Nakon što je u aprilu saopštio fanovima da boluje od amiotrofične lateralne skleroze, Erik Dejn je prilikom gostovanja u emisiji "Good Morning, America" u junu otkrio da je njegov put ka dijagnozi tekao skoro neprimetno, dok je danas u teškom stanju.

– Funkcionalna mi je samo jedna ruka: leva još uvek radi, ali desna, koja mi je bila dominantna, potpuno je "otkazala" – kaže glumac, koji dodaje da se slabost širi i na levu ruku, zbog čega sve više strepi kako će teći nastavak bolesti.

Izbori bliski glumcu kažu da, iako je tužno gledati ga u tom stanju, Erik pokušava da ostane optimističan i pozitivan i zahvalan je za svaki svoj novi dan jer "zna da možda neće dočekati sledeći".

Nema predaje za Erika Dejna

Erik Dejn Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Erik Dejn je, iako se suočava s vrlo teškom situacijom i simptomima dok mu bolest napreduje, odlučan u tome da pomogne kako sebi tako i svim ostalim pacijentima koji žive s ALS-om. Nedavno je postao zaštitno lice kampanje "Push for Progress" ("Napred ka napretku") organizacije "Ja – ALS", čiji je cilj prikupljanje milijarde dolara u roku od tri godine kako bi bilo dovoljno sredstava za nastavak istraživanja ovog oboljenja.

Amiotrofična lateralna skleroza je jedna od najčešćih bolesti prouzrokovanih degeneracijom motornih neurona.

Supruga Erika Dejna je njegova najveća podrška

Erik Dejn sa suprugom Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Dok zvezda "Uvoda u anatomiju" vodi najtežu životnu borbu, uz sebe ima, pored prijatelja i kolega, na prvom mestu porodicu, koja s njim prolazi kroz sve uspone i padove tokom lečenja.

Dejn je od 2004. godine u braku s Rebekom Gejhart Dejn, poznatom glumicom i manekenkom, koja je karijeru počela kao model 80-ih. Kako je ona istakla nedavno za People, porodici nije lako, ali svi su uz Erika.

– Ovo iskustvo je srceparajuće, ali kroz sve prolazmo zajedno, dostojanstveno i s puno ljubavi – kaže ona.

VIDEO: Milan Kalinić