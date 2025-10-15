Slušaj vest

Dnevni horoskop za 15. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su vam zvezde predvidele ove srede.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zahvaljujući dobro osmišljenom poslovnom potezu, ovaj dan može vam doneti finansijski uspeh. Prolazite kroz test fazu. Uprkos krizi poverenja, načinite prvi korak u pravcu poboljšanja komunikacije. Ovo je idealan trenutak da počnete s redovnim vežbama.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Primena novih metoda u načinu na koji poslujete omogućiće vam da nadmašite konkurenciju. Bikove koji su u vezi očekuje poboljšanje odnosa s partnerom. Planirate zajedničko putovanje. Slušajte svoje telo i ono će vam reći sve što morate znati.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan doneće uspeh Blizancima koji se bave kreativnim zanimanjem ili nekom umetnošću. Porast popularnosti. Planirate zajedničko putovanje s partnerom. Vaš odnos se postepeno stabilizuje. Konzumirajte više žitarica, povrća i voća.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uspešno ćete rešiti jedan problem administrativnog tipa. Moguće je neočekivano poslovno putovanje. Rakovi koji su u vezi uživaju u izuzetno lepom i harmoničnom periodu u odnosu s partnerom. Postoji mala opasnost od problema s jetrom.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi uspeh u uslužnim delatnostima, kao i u saradnji sa inostranstvom. Finansijski dobitak. Nalazite se u situaciji da obnovite vezu s bivšom ljubavi. Vaša stara strast ponovo se probudila. Imaćete potrebu za mirom, jer samo tako možete preživeti sve probleme.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete uspešno prevazići nesporazum na poslu. Očekuje vas početak nove poslovne saradnje. Device koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje s partnerom. Sledi period daljeg zbližavanja. Zbog stresa i loših prehrambenih navika nakupićete višak kilograma.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan vam donosi uspeh u kreativnim zanimanjima, dizajnu i umetnosti. Očekuje vas porast popularnosti. Vage koje su u vezi planiraju zajedničko putovanje na neku egzotičnu destinaciju. Izbegavajte preterano nerviranje, jer na to najpre reaguje vaš sistem za varenje.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš odnos s nekim kolegama prolazi kroz problematičan period. Moguće su spletke i manipulacije. Škorpije koje su u vezi prolaze kroz period pojačane strasti, ali i povremene ljubomore. Pazite šta jedete kako ne biste dodatno uznemiravali želudac lošom ishranom.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan može vam doneti nesporazume i nesuglasice s kolegama i nadređenima. Neophodan je kompromis. Ljubav na prvi pogled na nekoj zabavi može obeležiti ovaj dan. Početak burne veze. Nemojte zanemariti uticaj osoba koje na vas deluju pozitivno i uravnotežuju vaš temperament.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Reorganizacija u firmi u kojoj radite može vam doneti proširenje kruga dužnosti. Napredak na poslu. Vaš odnos s partnerom je ispunjen ljubavlju i pažnjom. Ako razmišljate o dijeti, mogli biste biti nadahnuti nečim novim.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuje vas početak rada na novom projektu. Ovaj dan obeležiće pohvale zbog postignutih rezultata. Vodolije se danas mogu naći u iskušenju da se upuste u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Budite oprezni pri unosu namirnica, a ako je potrebno, uzimajte i multivitamine.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Poseban uspeh ovog dana očekuje Ribe koje se bave umetničkim ili kreativnim zanimanjem. Slobodne Ribe danas se mogu zaljubiti na prvi pogled u jednu fatalno privlačnu Devicu. Mogući su problemi sa zubima i kostima.