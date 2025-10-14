Slušaj vest

U vremenu kada mnogi mladi ljudi podležu sjaju potrošačkog života i luksuza, Mia Mekgrat, devojka od svega 24 godine, pokazuje da se i u dvadesetim može steći ozbiljno bogatstvo ali uz disciplinu, plan i skromnost.

Skromna navika – ogromna ušteda

Zaposlena u modnoj industriji, Mia na prvi pogled živi u svetu glamura. Ipak, njen način života potpuno je suprotan slici koju ta industrija često nameće.

Njena tajna? Doručak!

Dok mnogi troše novac na skupocene napitke i obroke „za poneti“, Mia svakog jutra pojede jeftin, jednostavan obrok od jaja i tosta. Umesto da kupuje kafu napolju, sama je kuva kod kuće, a flašicu vode uvek nosi sa sobom kako bi izbegla nepotrebne troškove.

“Moj doručak je odraz mog načina života jednostavan, ali stabilan. Male uštede svakog dana prave veliku razliku dugoročno,” kaže Mia.

Minimalizam kao životna filozofija

Mia ne kupuje skupu šminku ni odeću bira povoljne brendove i second-hand komade, jer veruje da stil ne mora da košta bogatstvo. Odbacuje ideju o „instant zadovoljstvu“, fokusirajući se na dugoročne ciljeve: rano penzionisanje i kupovinu doma.

Živi sa roditeljima, čime izbegava troškove kirije i računa, i time uspeva da odvaja čak 50 do 70 odsto svoje mesečne plate.

“Kada sam shvatila snagu ulaganja i složene kamate, odlučila sam da počnem rano. Novac koji odložim sada, radiće za mene godinama,” objašnjava ona.

Od studentskih dana do finansijske nezavisnosti

Interesovanje za finansije javilo se još u tinejdžerskim godinama. Tokom studija, Mia je pažljivo raspolagala svojim studentskim budžetom — kupovala je odeću u humanitarnim prodavnicama, hodala umesto da plaća prevoz i kuvala kod kuće.

Znanje o investiranju stekla je preko YouTube tutorijala, a danas ga deli sa drugima putem TikTok videa, gde prikazuje kako živeti štedljivo, a ipak kvalitetno.

Cilj: ušteda 1,3 miliona evra do 40. godine

Mia je do sada uspela da uštedi impresivnih 83 lak rupa (oko 100.000 evra), ali njen cilj je mnogo veći — 11 miliona rupija (oko 1,3 miliona evra) do 40. godine, kako bi kupila svoj dom i uživala u finansijskoj slobodi.

“Rano penzionisanje i miran život traže odricanja, ali svaki izbor koji napravim danas vodi me korak bliže tom snu.”