Verovanje da se uspeh meri vremenom ustajanja može biti štetno

Rano ustajanje nije univerzalni ključ uspeha. Iako nas godinama ubeđuju da je buđenje u cik zore tajna produktivnosti i zdravlja, nauka kaže da je to mit koji ne važi za većinu ljudi. Čak 70 odsto populacije biološki nije programirano da ustaje rano – i to nema veze sa lenjošću ili nedisciplinom.

Rano ustajanje nije za svakoga

Knjige o samopomoći i brojni „motivacioni” tekstovi tvrde da su rani jutarnji sati vreme kada se stvaraju uspešni ljudi. Zaista, istraživanja su pokazala da rano ustajanje može doprineti boljoj produktivnosti, koncentraciji i optimizmu.

Ali, kako objašnjava dr Metju Voker, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za san i direktor Centra za nauku o snu na Univerzitetu Kalifornija u Berkliju, naše telo jednostavno ne funkcioniše jednako.

Prema njegovim istraživanjima, populacija se deli na tri grupe:

40 odsto ljudi su „rani tipovi” (jutarnje osobe)

30 odsto su noćne sove

30 odsto se nalazi negde između

Noćne sove, kaže dr Voker, nisu takve zato što žele da ostanu budne do kasno. One su genetski predodređene za takav ritam.

– Noćne sove nisu to po izboru. Njihov DNK ih vezuje za odloženi raspored sna. To nije njihova krivica, već genetska sudbina – dr Metju Voker

Kako naš mozak zna kada je vreme za san

Da li ste ikada imali džet leg? Telo vam kaže da spavate iako je dan, jer vaš unutrašnji biološki sat funkcioniše po sopstvenom ritmu. Ovaj ritam se zove cirkadijalni ritam – prirodni ciklus spavanja i budnosti koji zavisi od svetlosti i tame.

U mozgu postoji glavni sat, poznat kao suprahijazmatično jedro (SCN). Ono reaguje na svetlost koju oči registruju i upravlja lučenjem melatonina, hormona sna. Kada padne mrak, SCN „kaže” mozgu da proizvodi melatonin, i postajemo pospani. Zato je korišćenje telefona ili laptopa pred spavanje problematično — veštačko svetlo „vara” mozak i on misli da je još uvek dan.

Četiri hronotipa spavanja: Koji ste vi?

Naš cirkadijalni ritam određuju i geni, a oni diktiraju kada smo najproduktivniji. Postoji nekoliko tipova, tzv. hronotipova — i oni pokazuju da rano ustajanje nije za svakoga.

1. Medved

Spava i budi se u skladu sa suncem

Najproduktivniji pre podneva

Većina populacije spada u ovaj tip

2. Vuk

Teško ustaje rano, aktivan od podneva do kasnog popodneva

Najbolje funkcioniše od 12.00 do 16.00, sa drugim „talasom” energije oko 18.00

3. Lav

Tipičan „ranoranilac”

Budi se rano i ide u krevet oko 22h

Najproduktivniji u jutarnjim satima, ali ima pad energije u podne

– Mnogi ljudi pate od lavlje zavisti — žele da budu rani tip, iako to jednostavno nisu – objašnjava dr Majkl Breus, specijalista za san.

4. Delfin

Osetljiv na svetlost i buku

Često pati od nesanice

Najproduktivniji između 10.00 i 14.00

Kada društvo forsira jutra, 70 odsto ljudi trpi

Ustaljeno verovanje da se uspeh meri vremenom ustajanja može biti štetno. Zamislite osobu čiji je biološki sat noćni, a ona se bori da svakog dana ustane u šest jer „tako rade uspešni ljudi”. Umesto motivacije, dobija osećaj neuspeha. Takvi ljudi često krivе sebe jer ne mogu da „uhvate ritam”, ne shvatajući da se bore protiv sopstvene biologije.

Posledice toga:

Pad samopouzdanja i osećaj krivice

Smanjena produktivnost i loš san

Stres i hronični umor

I sama autorka teksta priznaje:

– Iako sam godinama ustajala u 7:30, svaki put kad pročitam tekst o buđenju u pet ujutru, osećam grižu savesti - kao da nisam dovoljno uspešna.

„9 do 5” - noćna mora za noćne tipove

Zamislite da vam radno vreme počinje u ponoć i traje do osam ujutru. Tako se osećaju ljudi čiji je prirodni ritam kasniji, a ipak su primorani da funkcionišu u „jutarnjem svetu”. Takvi rasporedi smanjuju fokus, energiju i produktivnost.

Dobra vest je da se svet polako menja – sve više kompanija uvodi fleksibilno radno vreme. Ali predstoji još dug put da se u potpunosti poštuje različitost naših bioloških satova.

Rano ustajanje nije merilo vrednosti

Ako vam ustajanje u cik zore ne prija, niste lenji — samo pratite ritam koji vam je prirodno dat. Umesto da se borite protiv sebe, slušajte svoje telo i prilagodite obaveze svom hronotipu. San nije luksuz ni gubljenje vremena — on je naučno dokazana osnova zdravlja, fokusa i dugovečnosti.

