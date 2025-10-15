da li ste znali?

Tokom grejne sezone stanare brine jedna stvar - troškovi za grejanje. Mnogi pokušavaju da uštede tako što smanjuju temperaturu ili isključuju radijatore kad izlaze iz kuće. Međutim, mnogo efikasnije bilo bi da se odreknu sve popularnijeg dodatka za enterijer.

Dekorativne obloge za radijatore postale su vrlo popularne, posebno u modernim stanovima. Njihova osnovna svrha je da prostor učine urednijim i vizuelno skladnijim. Ipak, malo ko zna da one mogu znatno da smanje efikasnost grejanja.

Čak i rešetkaste konstrukcije otežavaju širenje toplote po prostoriji, zbog čega sistem mora da radi jače da bi postigao istu temperaturu. Toplota se zadržava uz zid, umesto da se ravnomerno rasporedi.

Maske za radijatore mogu da smanje efikasnost grejanja Foto: ewastock people, Elizabeth Whiting & Associates / Alamy / Profimedia

Istraživanja pokazuju da prekrivanje radijatora može da smanji njegovu efikasnost i do 25 odsto. Najgore rešenje su potpuno zatvorene obloge bez ventilacionih otvora. One blokiraju cirkulaciju vazduha i ozbiljno ograničavaju učinak grejanja.

Čak i manje "inovativna" rešenja, poput maski sa tankom rešetkom, mogu da dovedu do gubitka toplote od oko 5 odsto, dok perforirane konstrukcije smanjuju efikasnost i do 15 odsto. U praksi to znači veće račune - od nekoliko hiljada dinara mesečno u stanovima sa centralnim grejanjem do nekoliko stotina evra tokom cele sezone u porodičnim kućama.

Najveća greška je korišćenje potpuno zatvorenih obloga, naročito onih od drveta. Postavljanje polica ili ormarića neposredno iznad radijatora takođe ometa cirkulaciju vazduha, smanjuje toplotni komfor i povećava potrošnju energije.

