Slušaj vest

Snimak, koji je postavio korisnik TikTok profila pod nazivom @edgyonedge, prikazuje red modernih stanova u austrijskoj prestonici koji izgledaju kao da lebde u vazduhu bez ikakve vidljive potpore ispod njih. Video je prikupio više od 615.000 pregleda.

"Zamislite da živite u jednom od ovih stanova bez potpore", piše u snimku.

Ipak, arhitekte kažu da tu nema magije. Sve je rezultat pažljivo planirane i proverenim metodama potvrđene inženjerske prakse.

"Ono što vidimo na toj upečatljivoj modernoj zgradi zove se konzola", rekao je arhitekta Majls Smit, viši menadžer za rast industrije i strategiju u firmi za arhitektonsko-softversko projektovanje Graphisoft, za Newsweek.

"Konzole nisu novina u arhitekturi. Iskreno, pravimo njihove verzije vekovima", dodao je.

Konzola je greda ili ploča pričvršćena samo na jednom kraju, što omogućava horizontalne izbočine koje deluju kao da lebde. Smit je objasnio da snagu ovih izbočina daje nešto što se zove "back span", skrivena podrška koja balansira i kompenzuje težinu koja visi.

"To je kao klackalica sa mnogo više težine na sigurnom kraju. Arhitekte i inženjeri mogu zajedno da modeluju strukturu, analizirajući deformacije, opterećenje vetrom i termalne efekte", rekao je Smit.

To modelovanje osigurava da ovi dramatični elementi nisu samo optičke iluzije. Oni su bezbedni, stabilni i izgrađeni po propisima.

Klikom na link pogledajte kako izgleda zgrada u kojoj živi 20.000 ljudi.

Arhitekta Piter Bafitis, glavni menadžer u RKTB Architects u Njujorku, takođe je komentarisao, ističući da se konzole koriste ne samo iz strukturnih razloga već i kao hrabar dizajnerski izraz.

"Na snimku vidimo da su konzolni stanovi dizajnirani posebno zbog vizuelnog efekta, stvarajući dramatičan dizajn koji izgleda kao da prkosi gravitaciji", rekao je Bafitis za Newsweek.

Prema njegovim rečima, strukturni princip obično zahteva da oko dve trećine grede, ploče ili rešetke bude učvršćeno kako bi podržalo jednu trećinu koja je konzolirana. Dodao je da je jedinstveni dizajnerski pristup ne samo upečatljiv, već i praktičan za maksimalno iskorišćavanje prostora.

Reputacija austrijske prestonice za kreativnu arhitekturu potpuno je prikazana u snimku, zaključio je.

Bonus video: Ko snosi troškove za oronule fasade na zgradama?