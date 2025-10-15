Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je u centru pažnje, ovoga puta zbog naslovne strane magazina „Time“, koji je objavio njegovu fotografiju uz priču o mirovnom sporazumu na Bliskom istoku.

Tramp nije ostao ravnodušan na način na koji je prikazan, pa je svoj bes izneo javno – i to, naravno, putem društvenih mreža.

„Nestala mi je kosa!“ – Tramp nezadovoljan fotografijom

U objavi na Truth Social platformi, Tramp je napisao da je magazin „Time“ doduše „napisao relativno dobar tekst o njemu“, ali da je fotografija „možda najgora u istoriji“.

Donald Tramp gleda ka nebu na naslovnoj strani magazina Time pod nazivom „His Triumph“.
Donald Tramp gleda ka nebu na naslovnoj strani magazina Time pod nazivom „His Triumph“. Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

„Časopis Tajm je napisao relativno dobar tekst o meni, ali slika je možda najgora svih vremena. 'Nestala' mi je kosa, a zatim je nešto plutalo na vrhu moje glave što je izgledalo kao kruna, ali izuzetno mala. Zaista čudno! Nikada nisam voleo da slikam iz donjih uglova, ali ovo je super loša slika i zaslužuje da bude prozvana. Šta rade i zašto?“

Naslovna sa porukom ‘His Triumph’

Naslovna strana magazina objavljena je u ponedeljak, sa natpisom „His Triumph“ („Njegov trijumf“). Na slici se vidi Tramp koji gleda ka nebu, snimljen iz donjeg ugla, dok ga obasjava jaka svetlost iza leđa — simbolika koja, prema mnogima, odaje utisak uzvišenosti i moći.

Pogledajte u galaeriji fotografije sa potpisivanja mirovnog sporazuma:

Tramp potpisao mirovni sporazum Foto: Yoan Valat/Pool EPA, Suzanne Plunkett/Pool Reuters

Prema pisanju portala Politico, magazin je ovom izdanju dao poseban značaj, nazivajući Trampov mirovni sporazum između Izraela i Hamasa „strateškom prekretnicom“ za Bliski istok i jednim od ključnih dostignuća njegovog drugog mandata.

Bez obzira na političku simboliku, Tramp je jasno stavio do znanja — ne oprašta loše fotografije.

