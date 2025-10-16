Slušaj vest

Dnevni horoskop za 16. oktobar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta su zvezde predvidele horoskopskim znacima.

OVAN

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ključ uspeha u ovom periodu je da ispoljite strpljenje i suzdržite se od impulsivnih reakcija. Mogući su tajni pregovori. Partneru ste prećutali neke stvari koje on upravo danas može da otkrije. Kriza poverenja. Ukoliko ste muškarac, mogući su urološki problemi.

BIK

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Nepovoljan aspekt može da uzrokuje vaš konflikt s kolegama na poslu. Neophodan je kompromis. Vaš odnos s partnerom danas može da bude pun negativnog elektriciteta. Moguća je burna rasprava. Osetljivost grla. Izbegavajte hladna i gazirana pića.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Sačekajte bolji trenutak da plasirate svoje originalne ideje. Ovaj period neće vam doneti razumevanje okoline. Slobodne Blizance očekuje burna i strastvena ljubavna avantura na putovanju. Uzbudljiv period. Pazite na ishranu. Moguće su proslave na poslu.

RAK

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš odnos s nadređenima u ovom periodu u velikoj meri će se popraviti. Dobićete pohvale za postignute rezultate. Postigli ste viši nivo razumevanja s partnerom. Sledi dalja harmonizacija i sve veće zbližavanje između vas. Postoji mogućnost problema sa sinusima.

LAV

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Glavni izazov ovog dana je da prevaziđete razlike u stavovima s vašim poslovnim saradnicima. Naporni pregovori. Negativan aspekt donosi konfliktnu situaciju s partnerom. Neko od vas moraće da popusti. Pripazite se promaje, oblačite se toplije.

DEVICA

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Reorganizacija u vašoj firmi može da vam donese proširenje kruga dužnosti i napredak u karijeri. Vaš odnos s partnerom u ovom periodu sve više dobija na kvalitetu. Uspešno ćete realizovati zajednički cilj. Bolje je da se bavite prevencijom nego lečenjem.

VAGA

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zahvaljujući mudrom poslovnom potezu, znatno ćete unaprediti svoju finansijsku situaciju. Ovaj period donosi vam popularnost među pripadnicima suprotnog pola. Poznanstvo s jednim fatalno privlačnim Lavom. Moguć je problem s pritiskom usled nerviranja.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Škorpije koje se bave uslužnim delatnostima, kao i kreativnim zanimanjima očekuju odlični rezultati u ovom periodu. Nesuglasice i rasprava s partnerom zbog bitnih pitanja mogu obeležiti atmosferu ovog dana. Vi ste tip osobe kojoj je neophodno bavljenje sportom da bi ostala u psihičkoj i fizičkoj kondiciji.

STRELAC

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Napeta atmosfera u poslovnoj komunikaciji između vas i jednog problematičnog kolege. Rešite problem diplomatski. Obnavljanje komunikacije s bivšom ljubavlju probudiće stare strasti. Nastavak ljubavne priče. Ukoliko je došlo vreme da uradite zdravstvenu kontrolu, sad je trenutak da je zakažete.

JARAC

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuju vas pohvale za postignute rezultate. Poseban uspeh možete da postignete ako se nalazite na rukovodećem položaju. Finansijski uspeh. Poći će vam za rukom da s partnerom sprovedete u delo zajednički projekat. Volite da spremate hranu i tu nema pomoći.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Zahvaljujući dobro promišljenom poslovnom potezu, pred vama je uspešan period na finansijskom planu. Počeli ste da se viđate sa osobom koja vas je privukla već na prvi pogled. Očekuje vas strastvena ljubavna avantura. Obratite pažnju na grlo, jer su mogući zdravstveni problemi.

RIBE

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Obratite pažnju na sve detalje prilikom sklapanja sporazuma s novim poslovnim partnerima. Postoji velika mogućnost previda. Nesuglasice u komunikaciji s partnerom doprineće da u ovom periodu budete otuđeniji nego ranije. Čuvajte se oštrih predmeta.