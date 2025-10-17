Slušaj vest

Možda najpoznatiji odevni predmet je roze vuneni komplet koji je prva dama Amerike, Džeki Kenedi nosila 22. novembra 1963. godine, kada je ubijen njen suprug, predsednik Džon Ficdžerald Kenedi.

Njih dvoje su se vozili gradom sa spuštenim krovom. Dok je predsednik prolazio kroz centar Dalasa, pored njega je sedela njegova supruga, Žaklina "Džeki" Kenedi, obučena u prepoznatljivi roze vuneni komplet, modne kuće Šanel.

Iza rozog kompleta Džeki Kenedi krije se krvava tajna Foto: Ingenious Media - Ixtlan Productions - Album / Album / Profimedia

Atentat se dogodio u 12:30 sati po lokalnom vremenu dok je predsednička kolona prolazila pored Teksaškog školskog depoa knjiga. Kenedi je pogođen sa tri hica iz puške, pri čemu su dva bila smrtonosna. Njegova supruga Džeki, koja je sedela pored njega i držala mu glavu, odmah je prevezena u bolnicu zajedno sa svojim suprugom, ali Kenedi je ubrzo proglašen mrtvim.

Komplet je odbila da skine

Nosila ga je 24 sata, nije dozvolila da joj daju drugu odeću. Onda je isti komplet, i dalje umazan krvlju nosila i kada je Lindon Džonson proglašen za predsednika Amerike, kako bi ga podsetila na to šta je uradio njenom suprugu.

Nakon toga, roze komplet je sklonjen iz javnosti, a Džeki je prestala da bude u centru pažnje. Komplet je dala svojoj majci, koja je kutiju sa kompletom ostavila na tavanu svoje kuće, beležeći datum - 22. 11. 1963. Nikada ga nije oprala.

Tek nekoliko godina nakon smrti nekadašnje prve dame, 2003. godine, ovaj roze šanel komplet je izvađen iz kutije i predat Nacionalnom arhivu od strane njihove ćerke.

Prilikom pradaje krvavog kompleta imala je samo jedan uslov

Čuveni “Šanel” komplet roze boje, koji se sastoji od sakoa i suknje klasičnog kroja, a čije replike su u nekoliko filmskih i serijskih ekranizacija života Kenedijevih nosile glumice poput Kejti Holms i Natali Portman, ne sme da se prikazuje u javnosti do 2103. godine.

Džeki Kenedi i Džon Kenedi Foto: Profimedia

Ostaje da se nagađa koji su razlozi Elizabet Kenedi da sa ovakvom odredbom “uceni” Nacionalni arhiv.

Zabrana i dalje traje, a čak i nakon isteka, neki budući pripadnici porodice Kenedi imaće pravp da ponovo da pregovaraju o uslovima čuvanja ovog "krvavog" kompleta.

