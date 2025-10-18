Slušaj vest

Italijanske vlasti pokrenule su sudski postupak protiv 70-godišnjeg muškarca iz Vičence koji je, kako se sumnja, bespravno primao invalidninu od države.

Na ime pomoći, saopšteno je, dobio je više od milion evra, prenosi Vicenza Today.

Nelogičnosti u dokumentaciji
Nesvakidašnji slučaj je iznova pokrenuo pitanja o efikasnosti sistema kontrole socijalnih davanja u Italiji. Muškarac, čije ime nije saopšteno, proglašen je pre više od 50 godina potpuno slepim, a nakon nesreće na poslu.

Međutim, finansijski inspektori su u jednom trenutku otkrili nelogičnosti u dokumentaciji i odlučili da sprovedu detaljniju istragu. Usledila je i tajna operacija praćenja i snimanja, koja je trajala više od dva meseca.

naled-zakon-o-ulaganjima.jpg
Finansijski inspektori su u jednom trenutku otkrili nelogičnosti u dokumentaciji Foto: Shutterstock

Navodi se da su istražitelji prikupili dokaze da neimenovani muškarac nema problem sa vidom i da može samostalno da funkcioniše. Navodno je snimljen kako kupuje na pijaci, razgleda proizvode, koristi opasne alatke u bašti i kreće se gradom bez ikakvih pomagala.

Podignuta optužnica za prevaru
Nakon prikupljanja dokaza, prenose lokalni mediji, podignuta je optužnica za prevaru, a socijalnoj službi je naloženo da odmah obustavi isplatu njegovih primanja.

Takođe, pokrenuta je i poreska istraga, tokom koje je utvrđeno da je u poslednjih pet godina primio preko 200.000 evra - što je maksimalni period za koji je poreska uprava mogla da izvrši retroaktivnu procenu.

Vlasti su najavile dalji proces protiv muškarca zbog dugogodišnje prevare i zloupotrebe državnog sistema.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

