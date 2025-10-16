Slušaj vest

Oktobar donosi snažne kosmičke promene koje će uzburkati finansijske tokove i otvoriti vrata obilju za one koji su najspremniji. Kako se planete preslažu na nebeskoj sceni, stvarajući retku sinergiju moćnih energija, astrolozi ističu da će četiri horoskopska znaka osetiti najjači podsticaj ka materijalnom uspehu.

Snažni planetarni tranziti, uključujući direktan hod Plutona i ulazak Venere u znak Vage, delovaće kao vetar u leđa, donoseći neočekivane prilike za zaradu, isplative ugovore i mudre investicije.

Ako ste se osećali zaglavljeno ili ste čekali pravu priliku da poboljšate svoju finansijsku situaciju, sredina oktobra mogla bi da bude prekretnica koju ste priželjkivali.

Kosmički vetar u leđa za finansijski uspeh

Sredinom meseca dešava se ključni astrološki događaj: Pluton, planeta transformacije i moći, završava svoj retrogradni hod i kreće direktno u znaku Vodolije.

Ovaj pomak oslobađa ogromnu energiju koja podstiče inovacije i razmišljanje "izvan kutije", naročito u oblasti tehnologije i finansija. Istovremeno, Venera, planeta ljubavi i novca, ulazi u svoje sedište — znak Vage — donoseći sklad u partnerstvima i otvarajući prilike za finansijski uspeh kroz saradnju i pravične dogovore.

Ova kombinacija stvara plodno tlo za one koji su spremni da preuzmu inicijativu i iskoriste svoje talente.

Bik: Vreme je za naplatu truda

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bikovi, poznati po svojoj postojanosti i izuzetnom strpljenju, konačno će ubirati zaslužene plodove dugotrajnog i posvećenog rada. Vaša urođena sposobnost da stvorite čvrstu finansijsku sigurnost sada dolazi do punog izražaja, omogućavajući vam da gradite stabilnu budućnost.

Sredinom oktobra dobijate priliku da preispitate svoje metode i počnete da radite pametnije, a ne nužno teže. Moguće su iznenadne šanse za povećanje prihoda — bilo kroz pasivne prihode, bonus na poslu, ili čak nasledstvo koje će značajno osnažiti vaš budžet.

Jupiter vam uliva neophodno samopouzdanje da jasno izrazite svoje potrebe i tražite ono što zaslužujete — bilo da se radi o povišici, unapređenju ili boljoj poslovnoj ponudi.

Idealno vreme za ulaganja u nekretnine, dugoročne projekte ili bilo šta što donosi stabilan rast.

Lav: Harizma koja otvara sva vrata

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaš urođeni šarm i izražene liderske sposobnosti dolaze do punog izražaja. U situacijama koje zahtevaju vođstvo, vaša prisutnost biće ključna za uspostavljanje reda i inspirisanje drugih.

Ljudi će biti privučeni vašom energijom, idejama i odlučnošću, a rezultati će biti opipljivi: moguće su neočekivane finansijske dobitke, bonusi, nasledstva ili isplative investicije.

Ovo je vreme da se istaknete i preuzmete zasluženu pažnju. Ne povlačite se u senku — univerzum vam pruža scenu.

Škorpija: Intuicija kao tajno oružje

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za škorpije, sredina oktobra označava početak jednog od najdinamičnijih i finansijski najplodnijih perioda u godini. Vaša intuicija, koja je uvek bila vaše najjače oružje, sada postaje još izraženija.

Bićete u stanju da prepoznate prilike koje drugi propuštaju. Vaša sposobnost da "nanjušite" pravi trenutak za delovanje vodiće vas ka uspehu.

Očekujte mogućnosti za investicije, profitabilna partnerstva, razrešenja starih finansijskih problema i značajne dobitke.

Verujte svom unutrašnjem glasu — vodiće vas nepogrešivo ka obilju.

Vodolija: Inovativnost se konačno isplaćuje

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije, poznate po vizionarskom duhu i tehnološkim interesovanjima, sada konačno vide konkretne rezultate svog rada.

Pluton u vašem znaku podstiče vas da svoje ideje pretočite u profit. To može biti razvoj AI rešenja, blockchain projekti, platforme za obrazovanje ili zelene tehnologije.

Sredina oktobra donosi šanse za saradnju, dodatne prihode, konsultantske poslove ili investicije u oblasti budućnosti. Ne ignorišite događaje poput konferencija i poslovnih okupljanja — tamo se nalaze vaši potencijalni partneri i investitori. Iskoristite ovu kosmičku podršku da materijalizujete svoje snove.

(Kurir.rs/net.hr)

