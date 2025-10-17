Slušaj vest

Zamislite da živite godinama u istoj kući, sigurni da je poznajete, a onda ispod svojih nogu otkrijete čitavu mrežu tajnih hodnika i prostorija. Upravo to je doživeo jedan muškarac, koji je svoje šokantno otkriće podelio na Redditu – i momentalno postao viralna tema.

Tuneli puni vlage, kablova i… ćebadi?

U prvom postu objavio je fotografije podruma za koji nikada nije znao da postoji, uz bizaran opis:

Foto: printscreen/reddit/Visible_Sale4845

„Ima mnogo prljavih ćebadi, možda sa tragovima krvi! Tuneli se nastavljaju, možda pet prostorija? Neke imaju struju, u drugima teče voda.“

Kako je naveo, proveo je gotovo sat vremena istražujući taj prostor, a vlaga, buđ i ustajali vazduh učinili su boravak jedva podnošljivim.

„Snimao sam sat vremena i imam utisak da mi pluća više nikada neće biti ista. Ako sam ja ‘nulti pacijent’ sledeće kuge, da se zna – žao mi je“, našalio se u objavi, prenosi Daily Star.

Internet u delirijumu: od horora do biznis plana

Objava je izazvala lavinu reakcija. Jedan korisnik mu je duhovito poručio:

„Bilo je lepo poznavati te.“

Drugi su se odmah setili horora Varvarin, u kojem mlada žena otkriva da nije sama u kući, već iznad tajnih tunela koji kriju jezivu priču.

Pogledajte u galeriji šta je sve slikao:

1/7 Vidi galeriju Muškarac u podrumu našao tajne prostorije Foto: printscreen/reddit/Visible_Sale4845

Pošto se bliži Noć veštica, nisu izostali ni “poslovni” saveti:

„Čoveče, imaš savršeno mesto za ukletu kuću! Naplati ulaz 20 dolara po osobi, radi dva meseca godišnje i odmaraš ostatak! To je američki san.“

Misterija porekla – nije horor, nego tehnika?

Među komentarima javio se i neko ko je situaciju pogledao iz praktičnog ugla i ponudio objašnjenje koje zvuči daleko prizemnije.

„Izgleda da si pronašao stare prostorije za ugalj. Neko je uložio trud – postoji osvetljenje, plafon je ojačan. Kuća je verovatno ranije imala hidronični sistem grejanja sa radijatorima, a kasnije je prešla na toplotnu pumpu ili nešto slično“, napisao je korisnik.

Renoviranje? Ne dolazi u obzir

Sam vlasnik nema nameru da bilo šta dira, bez obzira na šok i znatiželju koju je izazvao:

Prostorije su, kako kaže, prepune vlage i buđi, zapuštene decenijama i nebezbedne za boravak. Bilo kakvo sređivanje koštalo bi čitavo bogatstvo – pa mu je lakše da sve ostane kako jeste.

Bonus video: Renoviranje kuće