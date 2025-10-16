Slušaj vest

Josip Broz Tito rođen je u Kumrovecu 7. maja 1892, navodi se u njegovoj zvaničnoj biografiji. Njegovi roditelji sahranjeni su na u Kupinecu, a zanimljivo je da Tito nikada nije obišao to mesto.

Porodična grobnica

Na samom spomeniku, Titova majka je naznačena kao "Titova mama", dok se Titov otac oslovljava kao "otac", što budi dodatna pitanja o njihovom odnosu.

Grob nije obeležen, a dete je sahrnjano u tajnosti, jer nije bilo kršteno, što se protivilo tadašnjim načelima. Međutim, Tita niko nije mogao da spreči u njegovoj nameri.

Josip Broz Tito Foto: Arhivske fotografije, Ustupljena fotografija, Vukotić media

Kamena ploča ispod koje leže kosti njegove majke Marije, oca Franje i sestre Tilde dobro je očuvana. Za nju se brinu komunalci, a u Jugoslaviji su se brinuli vojnici Jugoslovenske narodne armije (JNA).

Pre više od 90 godina, u tajnosti je sahranjen i Titov sin, samo dva dana nakon rođenja. Navodno sve se dešavalo 1920. godine kada je Tito iz Rusije stigao u Hrvatsku sa svojom prvom ženom Pelagijom.

U selu Kupinec njegova pordica se doselila 1912. godine, kada je njegov otac dobio kuću od banke za koju je radio. O tom mestu u Titovoj biografiji postoji samo jedan zapis.

U knjizi Vladimira Dedijera “Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita” postoji Brozovo svedočenje o povratku u domovinu iz Rusije 1920.

Josip Broz Tito Foto: United Archives / imago stock&people / Profimedia

- Stigao sam tamo jedne noći i našao oca i jednog od svoje braće kod večere. Kazali su mi da je moja majka Marija umrla 1918. Samo nekoliko sati kasnije, moja žena je rodila prvo dete, sina. Ali je on umro nakon dva dana – svedočio je Tito.

Rodno mesto

Kumrovec je bio multietničko selo, gde su živeli Hrvati, Slovenci, Nemci i drugi, što je moglo uticati na Titovu kasniju otvorenost prema različitim kulturama i narodima.

Odrastanje u Kumrovcu u ranom 20. veku značilo je život u seoskoj zajednici gde su ljudi uglavnom živeli od poljoprivrede. Josip je kao dete pohađao osnovnu školu u Kumrovcu, gde je stekao osnovno obrazovanje.

Muzej istorije Jugoslavije Foto: Filip Plavčić

Josip Broz je bio šesti po redu sin u porodici, a imao je još tri starije sestre.

(Kurir.rs)

