Na pisti Victoria’s Secret Fashion Show 2025 dogodilo se nešto što bi pre samo 20 godina izgledalo nezamislivo – ovaj put, izbor modela bio je raznovrsniji nego tokom čitavog modnog meseca. Šou, održan u sredu uveče u Bruklinu, u Njujorku, otvorila je Džesmin Tuks, trudnica u devetom mesecu; nastavile su moderne supermodeli poput Palome Elseser i Ešli Grejem; dok su Barbi Ferera i Prešes Li prvi put zakoračile na blistavu VS pistu.

Raznolikost veličina je godinama izostajala sa međunarodnih modnih revija, naročito dok su modne kuće eksperimentisale sa trendovima poput panijera i obruča koji su naglašavali sitnije figure. Gledano kroz prizmu jučerašnjeg šoua, razlika između oblika odeće i tela koje je uglavnom nose postaje još očiglednija.

Prešes Li debitovala na sceni Viktorijinih anđela:

Sve oči su bile uperene u Prešes Li koja već godinama gradi karijeru kao plus sajz model koji ponosno pokazuje svoje obline. Sada je šetala rame uz rame sa poznatim lepoticama koje su već godinama deo poznatog brenda.

Ko je Prešes Li?

Prešes Li je rođena i odrasla u Atlanti, u državi Džordžija. Njena porodica je igrala veliku ulogu u njenom odrastanju: otac je preduzetnik, dok je majka nastavnik. Prešes ima dva starija sestru i jednog starijeg brata. Njena sestra Harisma tragično je preminula u saobraćajnoj nesreći dok je Prešes bila dete, događaj koji je duboko uticao na njen život i motivisao je da ceni svaki trenutak.

Već od malih nogu bila je izuzetno aktivna. Učestvovala je u takmičarskom cheerleadingu, studentskoj upravi, debatnom klubu, dramskom klubu i koncertnom orkestru. Tokom srednje škole proglašena je kraljicom maturske proslave, a ljubav prema modi razvijala je kroz odevne kombinacije svoje porodice i inspiraciju koju je crpela od svoje sestre.

Početak karijere u modelingu

Modeling je započela sa 18 godina, dok je bila studentkinja na Clark Atlanta University. Posetila je otvoreni casting Elite Models kako bi podržala prijateljicu, ali je umesto toga dobila ponudu za ugovor. U početku je radila kataloge i modne snimke dok je još bila student, balansirajući između fakultetskih obaveza i modeling angažmana.

Po završetku studija, Prešes se preselila u Njujork da bi se posvetila modelingu punim radnim vremenom, potpisavši ugovor sa Ford Models. Paralelno je planirala da pohađa pravni fakultet ukoliko modeling karijera ne bi uspela. Među modelima koji su je inspirisali posebno su Kristal Ren i Tolara Džons, poznate po tome što su uspešno promovisale koncept „curve“ modela, odnosno žena većih od standardnih veličina uzoraka.